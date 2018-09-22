«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Брайтона»

В игре 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» переиграл «Брайтон».
Фалмер, стадион «Фалмер».
«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 1:2 (0:1)
Голы: Нокар 90+3 — Кейн 42 (пенальти), Ламела 76
«Брайтон»: Райан, Данк, Даффи, Стивенс (Каял 21), Бонг, Монтойя, Биссума (Локадия 79), Проппер, Марч (Джаханбахш 74), Нокар, Мюррэй
Главный тренер: Хьютон Крис.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Дайер, Кейн, Сон (Ламела 68), Моура (Алли 78)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Триппьер 49, Каял 62, Биссума 74.
Судья: Кавана Крис.
В другом матче тура «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (3:0).
казлы
казлы
Да, мы такие - проплачеваем судей и именно поэтому они нам НЕ дают чистые пенальти на 94-ой минуте против индюшатины.
Да, мы такие - проплачеваем судей и именно поэтому они нам НЕ дают чистые пенальти на 94-ой минуте против индюшатины.
По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью:
спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.
По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью:
спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.