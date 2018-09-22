«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Брайтона»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Идет первый тайм, 22’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.32 5.40 9.50
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 Идет первый тайм, 37’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.47 2.01
ГлавнаяНовости

«Тоттенхэм» сломил сопротивление «Брайтона»

сегодня, 21:26
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В игре 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» переиграл «Брайтон».

Фалмер, стадион «Фалмер».

«Брайтон» - «Тоттенхэм» - 1:2 (0:1)
Голы: Нокар 90+3 — Кейн 42 (пенальти), Ламела 76

«Брайтон»: Райан, Данк, Даффи, Стивенс (Каял 21), Бонг, Монтойя, Биссума (Локадия 79), Проппер, Марч (Джаханбахш 74), Нокар, Мюррэй
Главный тренер: Хьютон Крис.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Дайер, Кейн, Сон (Ламела 68), Моура (Алли 78)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Триппьер 49, Каял 62, Биссума 74.

Судья: Кавана Крис.

В другом матче тура «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (3:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Атлетико» добыл три очка в игре с «Хетафе»
Сегодня, 21:25 1
«Бавария» одержала победу над «Шальке»
Сегодня, 21:25 1
«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью
Сегодня, 20:57 12
«Ростов» дома сыграл вничью с «Уфой»
Сегодня, 20:54 52
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» на «Олд Траффорд»
Сегодня, 18:53 41
«Ливерпуль» одержал шестую победу кряду на старте АПЛ
Сегодня, 18:52 36
Обсудить
Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 22:04
Ещё одной осечки они уже не могли себе позволить
alexov222
alexov222 ответил Tott_Hot
сегодня в 21:58
Гассанига куда уверенней Ворма стоит. Не пожарит и всегда в правильной позиции
дай бог,но судя по тому, как он "среагировал" на голевой удар, они друг друга стоят
alexov222
alexov222
сегодня в 21:55
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик ответил cannongun
    сегодня в 21:50
    ну зачем было пропускать?? 2-1 любимый счет? казлы
    ну а как нервы не потрепать болелам?
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 21:50
      cannongun
      cannongun
      сегодня в 21:49
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 21:49
        а это дерево умеет что-нибудь кроме пенальти?
        cannongun
        cannongun
        сегодня в 21:48
        ну зачем было пропускать?? 2-1 любимый счет?
        казлы
        DXTK
        DXTK
        сегодня в 21:47
        С победой, во время был забит второй гол.
        Tott_Hot
        Tott_Hot ответил dzvinka
        сегодня в 21:39
        сломил? тотенхем чуть не сломился ломая))) По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью: спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.
          sparxx2
          sparxx2 ответил dzvinka
          сегодня в 21:39
          сломил? тотенхем чуть не сломился ломая))) По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью: спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.
          Спать будешь или с очка слезть не можешь ?
          Да, мы такие - проплачеваем судей и именно поэтому они нам НЕ дают чистые пенальти на 94-ой минуте против индюшатины.
          ст_прапорщик
          ст_прапорщик ответил dzvinka
          сегодня в 21:37
          сломил? тотенхем чуть не сломился ломая))) По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью: спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.
          в письменном виде, в 3-х экземплярах и ФА на рассмотрение!
          ст_прапорщик
          ст_прапорщик ответил Tott_Hot
          сегодня в 21:34
          Гассанига куда уверенней Ворма стоит. Не пожарит и всегда в правильной позиции
          как выяснилось - не всегда)) но всё-равно Павлик сегодня отстоял на твёрдое хорошо!!!
          dzvinka
          dzvinka
          сегодня в 21:33
          сломил? тотенхем чуть не сломился ломая)))
          По факту то, леви надоело смотреть на серию просиров из 3 матчей своих курочек, и он проплатил судью:
          спорная пенка в пользу ттх, непоставленная пенка в ворота ттх, не удаленный ламелка за грязную игру - отмашку рукой в лицо.
          Заратустра
          Заратустра
          сегодня в 21:30
          Харя опять тока с пеналей забивает. Топнап 46й )
          Tott_Hot
          Tott_Hot ответил ст_прапорщик
          сегодня в 21:30
          Всех Шпор с победой! Опять концовка хромает, спасибо, Газза вытянул))
          Гассанига куда уверенней Ворма стоит. Не пожарит и всегда в правильной позиции
          ст_прапорщик
          ст_прапорщик
          сегодня в 21:28
          Всех Шпор с победой! Опять концовка хромает, спасибо, Газза вытянул))
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100