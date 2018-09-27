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Тухель: «Почему Кавани и Неймар сблизились? Спросите у них»

27 сентября 2018, 04:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Реймсом» (4:1) в матче 7-го тура Лиги 1 прокомментировал улучшение отношений между лидерами атаки ПСЖ.

Это благодаря вам Неймар и Кавани стали ближе, если сравнивать с прошлым сезоном?

Вам нужно спросить это у них! Выдающиеся футболисты должны играть и проживать это время вместе. Это очень важно.

Я чувствую, что Неймар, Кавани, Ди Мария и Мбаппе образуют группу единомышленников, которая хочет побеждать и вместе становиться лучше. Я всегда буду говорить им, что именно этого я и хочу.

Я очень доволен тем, как мы провели первые 60 минут. Мы играли интенсивно и легко, быстро возвращали мяч себе. Это было на протяжении первых 60 минут.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
27 сентября 2018 в 06:25
Срамота!!! Напоминает один питерский проект.
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября 2018 в 06:18
Они нашли друг друга...
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