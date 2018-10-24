Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве рассказал о конфликте с полузащитником Денисом Глушаковым.
Что между нами произошло? Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушаков - нет. У меня никогда не было ни с кем проблем. С Глушаковым были такие же отношения. Более того, я способствовал продлению контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как я действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я – не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.
Проигрывать можно по-разному. Но нельзя даже этим составом пропускать от десятерых из Тосно 2 мяча в конце. Нельзя пропускать от Арсенала, ведя в счете, два мяча на контратаках. Я могу еще десятка два таких же нельзя назвать. Проиграть можно, но не в одном ключе все матчи. Никаких выводов не делалось и ничего не менялось. Неумение менять ход неудачного матча. Про физику, что команда сдыхает к 60-ой, можно даже сказать к 50-ой, минуте матчей я уже молчу. А про замены? Либо запоздалые, либо вообще ни о чем. А вот это уже полный провал Карреры как тренера. Команда просто деградирует...
Проблемы ЦСКА и Зенита меня волнуют только с точки зрения силы нашего чемпионата. У ЦСКА много молодых и они качественнее молодежи Спартака. Отсюда и нестабильность пока. Зенит решил поэкспериментировать с тренером. Думаю Семак там долго не продержится...
И еще одна проблема Карреры - неумение использовать сильные стороны своих футболистов. Сравните пару Кутепов- Джикия на ЧМ и в Спартаке. Почему у Черчесова они справлялись, а в Спартаке не могут? Адриано силен в штрафной и на острие атаки, а у Карреры он чаще в роли распасовщика. Да многих можно перечислить, которые играют не там, где были бы полезнее...
Проигрывать можно по-разному. Но нельзя даже этим составом пропускать от десятерых из Тосно 2 мяча в конце. Нельзя пропускать от Арсенала, ведя в счете, два мяча на контратаках. Я могу еще десятка два таких же нельзя назвать. Проиграть можно, но не в одном ключе все матчи. Никаких выводов не делалось и ничего не менялось. Неумение менять ход неудачного матча. Про физику, что команда сдыхает к 60-ой, можно даже сказать к 50-ой, минуте матчей я уже молчу. А про замены? Либо запоздалые, либо вообще ни о чем. А вот это уже полный провал Карреры как тренера. Команда просто деградирует...
Проблемы ЦСКА и Зенита меня волнуют только с точки зрения силы нашего чемпионата. У ЦСКА много молодых и они качественнее молодежи Спартака. Отсюда и нестабильность пока. Зенит решил поэкспериментировать с тренером. Думаю Семак там долго не продержится...
И еще одна проблема Карреры - неумение использовать сильные стороны своих футболистов. Сравните пару Кутепов- Джикия на ЧМ и в Спартаке. Почему у Черчесова они справлялись, а в Спартаке не могут? Адриано силен в штрафной и на острие атаки, а у Карреры он чаще в роли распасовщика. Да многих можно перечислить, которые играют не там, где были бы полезнее...
Какие то интересные порой понятия о фундаменте )
Каррера привел к чемпионству-фундамент Аленичева,
Скрипченко мог оставить Анжи в вышке- фундамент Григоряна,
Ганчаренко привел коняшек к Лиге чемпионов- фундамент Слуцкого,
Мусаев выстраивает крепкий Краснодар - фундамент Шалимова......
Так можно долго продолжать ) Только вот один момент интересный получается :
где были все эти "фундаменталисты", когда команды встревали игру за игрой ? ))
А кризисные менеджеры после "фундаменатлистов" тянули команды наверх )
Какие то интересные порой понятия о фундаменте )
Каррера привел к чемпионству-фундамент Аленичева,
Скрипченко мог оставить Анжи в вышке- фундамент Григоряна,
Ганчаренко привел коняшек к Лиге чемпионов- фундамент Слуцкого,
Мусаев выстраивает крепкий Краснодар - фундамент Шалимова......
Так можно долго продолжать ) Только вот один момент интересный получается :
где были все эти "фундаменталисты", когда команды встревали игру за игрой ? ))
А кризисные менеджеры после "фундаменатлистов" тянули команды наверх )
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
СМ стал чемпионом:
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
СМ стал чемпионом:
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
Вот и посмотрим, что скажут те кто защищал его, когда я говорил, что для Локо он иуда! Кстати они его сейчас хаят! Да вот она сущность спартача!!
Вот и посмотрим, что скажут те кто защищал его, когда я говорил, что для Локо он иуда! Кстати они его сейчас хаят! Да вот она сущность спартача!!
А вот хамелеоны и змеи очень даже при делах......
А вот хамелеоны и змеи очень даже при делах......