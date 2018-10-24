Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

Бывший главный тренер «Спартака» на пресс-конференции в Москве рассказал о конфликте с полузащитником Денисом Глушаковым.

Что между нами произошло? Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушаков - нет. У меня никогда не было ни с кем проблем. С Глушаковым были такие же отношения. Более того, я способствовал продлению контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как я действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я – не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.