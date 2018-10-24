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Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

24 октября 2018, 16:42

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве рассказал о конфликте с полузащитником Денисом Глушаковым

Что между нами произошло? Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушаков - нет. У меня никогда не было ни с кем проблем. С Глушаковым были такие же отношения. Более того, я способствовал продлению контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как я действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я – не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.

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Все комментарии
Александр Мишу
Александр Мишу
25 октября 2018 в 06:17
Словоблудие Карреры, если бы были явные факты про Глушакова, он бы сказал, но коллектив поддержал Глушакова в их споре, значит никакой подлянки с его стороны не было, а была критика Карреры по профессиональным качествам, она и переросла во вражду со стороны Карреры. Какой он тренер смотри на результаты команды, позор проиграть подряд три домашних матча и последний Аросеналу из подвала.
Дед Мазая
Дед Мазая ответ Petr Makovenko (раскрыть)
24 октября 2018 в 21:41, ред.
При Аленичеве команда играла лучше? Я бы не преувеличивал роль Аленичева в чемпионстве Спартака. Чемпионство - полная заслуга Карреры и фантастического фарта. Но фортуну надо уметь заставить повернуться лицом к себе и Спартак стал чемпионом заслуженно...
Проигрывать можно по-разному. Но нельзя даже этим составом пропускать от десятерых из Тосно 2 мяча в конце. Нельзя пропускать от Арсенала, ведя в счете, два мяча на контратаках. Я могу еще десятка два таких же нельзя назвать. Проиграть можно, но не в одном ключе все матчи. Никаких выводов не делалось и ничего не менялось. Неумение менять ход неудачного матча. Про физику, что команда сдыхает к 60-ой, можно даже сказать к 50-ой, минуте матчей я уже молчу. А про замены? Либо запоздалые, либо вообще ни о чем. А вот это уже полный провал Карреры как тренера. Команда просто деградирует...
Проблемы ЦСКА и Зенита меня волнуют только с точки зрения силы нашего чемпионата. У ЦСКА много молодых и они качественнее молодежи Спартака. Отсюда и нестабильность пока. Зенит решил поэкспериментировать с тренером. Думаю Семак там долго не продержится...
И еще одна проблема Карреры - неумение использовать сильные стороны своих футболистов. Сравните пару Кутепов- Джикия на ЧМ и в Спартаке. Почему у Черчесова они справлялись, а в Спартаке не могут? Адриано силен в штрафной и на острие атаки, а у Карреры он чаще в роли распасовщика. Да многих можно перечислить, которые играют не там, где были бы полезнее...
Гавроша
Гавроша
24 октября 2018 в 20:46
А может глушакова тренером поставить?
donbeter
donbeter
24 октября 2018 в 19:49
Жаль, что Карера ушел из нашего чемпионата, колоритный дядька
iNels
iNels ответ Petr Makovenko (раскрыть)
24 октября 2018 в 19:47
цска обыграл реал на фундаменте газзаева)
Коля58
Коля58
24 октября 2018 в 18:25
Глушаков вот истиное лицо Спартаковца!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Petr Makovenko (раскрыть)
24 октября 2018 в 18:20
Послушайте, какие еще фундаменты Аленичева ? )
Какие то интересные порой понятия о фундаменте )

Каррера привел к чемпионству-фундамент Аленичева,
Скрипченко мог оставить Анжи в вышке- фундамент Григоряна,
Ганчаренко привел коняшек к Лиге чемпионов- фундамент Слуцкого,
Мусаев выстраивает крепкий Краснодар - фундамент Шалимова......

Так можно долго продолжать ) Только вот один момент интересный получается :
где были все эти "фундаменталисты", когда команды встревали игру за игрой ? ))

А кризисные менеджеры после "фундаменатлистов" тянули команды наверх )
Георгий Додонов
Георгий Додонов
24 октября 2018 в 18:02
Мужик.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
24 октября 2018 в 17:47
СМ стал чемпионом:
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2018 в 17:44
А до того " Все наше!"
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ Дед Мазая (раскрыть)
24 октября 2018 в 17:43
Повторяю...
СМ стал чемпионом:
1. на фундаменте Аленичева. Карррера просто " создал микроклимат" " веселую " атмосферу. Некоторые это поняли как его зависимость от игроков.
2 . Проблемы ЦСКА и Зенита и они потеряли игру и кураж
А вот когда Каррере надо приводить в порядок команду ,многим захотелось продолжения " веселой атмосферы и удобного микроклимата
Урок Каррере и всем нашим Тренерам
Если Великого Лобановского сплавили то что и говорить.....
Байкал-38
Байкал-38
24 октября 2018 в 17:36
Зато Глушак когда его попрут со Спартака много, что скажет!
Вот и посмотрим, что скажут те кто защищал его, когда я говорил, что для Локо он иуда! Кстати они его сейчас хаят! Да вот она сущность спартача!!
Shamil79
Shamil79
24 октября 2018 в 17:36
Глушакову было стыдно придти на ужин
Дед Мазая
Дед Мазая
24 октября 2018 в 17:30
Наверно Каррера мужик очень хороший. Но команда при нем потеряла хребет. Есть фарт - победа. Нет фарта - при любом сопернике жди неприятностей. Это годится для команды второй десятки, но не для Спартака. Возможно и игроки не выкладывались по полной, но это опять вопросы к тренеру. Удачи в дальнейшей карьере...
PiterGrad
PiterGrad
24 октября 2018 в 17:25
уважение только вызывает его вью...удачи вам Массимо.
112910415
112910415
24 октября 2018 в 17:21
если будет "слово против слова"( Глушаков же непременно объявит себя невинной овечкой), то тренеру веры больше, примерно в 100500 раз!
spartak kursk
spartak kursk
24 октября 2018 в 17:05
Вот Каррера и дал ответ,что лайки тут вовсе не причём......

А вот хамелеоны и змеи очень даже при делах......
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 октября 2018 в 17:02
Тяжело будет Глушакову.
ermak6848
ermak6848
24 октября 2018 в 17:01
без дыма огня не бывает ....
RUSTY8
RUSTY8
24 октября 2018 в 16:56
Много вещей, о которых я знал. Я – не змея...правильно, ты-гобб
Tepliz
Tepliz
24 октября 2018 в 16:47
Полностью поддерживаю Карреру. Глушаков в последнее время ни показывал на поле ни чего стоящего. Одна грубость на поле, масса неточных передач, да и в ворота редко попадал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 октября 2018 в 16:46
Если человек -75 , его уже ничем не исправить ! Я не о Каррере !
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