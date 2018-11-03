Суд запретил болельщику «Анжи» посещать матчи за матерщину

Сообщается, что болельщику махачкалинского клуба, который ругался матом на стадионе «Ростов-Арена» во время матча 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Анжи», решением суда запрещено посещение спортивных мероприятий в течение года.
Житель Дагестана на трибуне ругался матом. Был составлен протокол об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ему в течение года запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.
и показательную порку....до следующего раза )
Салам, Вано !
и показательную порку....до следующего раза )
Салам, Вано !
это как-то по фигу . Мат на стадике совсем не есть хорошо,
но создавать такие идиотские прецеденты не совсем умно .
это как-то по фигу . Мат на стадике совсем не есть хорошо,
но создавать такие идиотские прецеденты не совсем умно .