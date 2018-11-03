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Суд запретил болельщику «Анжи» посещать матчи за матерщину

03 ноября 2018, 13:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Сообщается, что болельщику махачкалинского клуба, который ругался матом на стадионе «Ростов-Арена» во время матча 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Анжи», решением суда запрещено посещение спортивных мероприятий в течение года.

Житель Дагестана на трибуне ругался матом. Был составлен протокол об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ему в течение года запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
valt134
valt134
03 ноября 2018 в 23:32
Странно, как это Ростовские его не урезонили. Повезло мужику. Легко отделался.
stanichnik
stanichnik ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 ноября 2018 в 21:53
Тогда это не правосудие, а пародия
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ stanichnik (раскрыть)
03 ноября 2018 в 21:51
Всех не реально, выберут крайнего, как обычно,
и показательную порку....до следующего раза )
Салам, Вано !
stanichnik
stanichnik ответ NAZAR 007 (раскрыть)
03 ноября 2018 в 21:50
Салам Назар! Неоднократно выражал свое возмущение поведением болельщиков фанатских секторов. Только почему-то наказывают всегда клубы. А ведь мат в общественном месте, к коим относятся стадионы, расценивается, как мелкое хулиганство за которое предусматривается денежный штраф или арест до 15 суток. Наконец-то стали наводить порядок на стадионах. Но с другой стороны на 35 тысяч присутствующих на трибунах всего один матершинник со стороны обеих команд, это просто смешно! Данное единичное решение вызывает не меньшее негодование, чем сам проступок. Уж если наказывать, то по крайней мере всех сквернословов с обеих сторон, при чём постоянно и регулярно.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 ноября 2018 в 19:32
Если запретят всем матерится на стадионах, то не кому будет на футбол ходить
Землянин
Землянин
03 ноября 2018 в 15:42
Ха ха ха, думал в сказку попал )))
Надир Магомедов
Надир Магомедов ответ boom4321 (комментарий удален) (раскрыть)
03 ноября 2018 в 15:03
А ты видимо материться когда один дома , и только перед зеркалом ?
Надир Магомедов
Надир Магомедов
03 ноября 2018 в 15:02
90 болельщиков матерятся , в наказали дагестанцев , и ещё акцентировали внимание что он дагестанец . А то что болельщики на матче Ростова скандировали лозунги разжигающие межнациональную рознь это нормально ? Ведь на этой арене везде камеры и можно вычислить каждого кто кричал в адрес республики Дагестан кричалки на национальной почве , а это статья , эх фашисты у руля
Mavrid
Mavrid
03 ноября 2018 в 14:57
как минимум на стадионе 50% болельщики ругается
NAZAR 007
NAZAR 007
03 ноября 2018 в 13:25
А то, что сектора хором заряжают ненормативную лексику,
это как-то по фигу . Мат на стадике совсем не есть хорошо,
но создавать такие идиотские прецеденты не совсем умно .
311
311
03 ноября 2018 в 13:21
Ругался матом, вот беда! Спартачей тогда вообще пожизненно забанить надо!)
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