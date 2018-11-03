Суд запретил болельщику «Анжи» посещать матчи за матерщину

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03 ноября 2018, 13:16

Сообщается, что болельщику махачкалинского клуба, который ругался матом на стадионе «Ростов-Арена» во время матча 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Анжи», решением суда запрещено посещение спортивных мероприятий в течение года.