«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Сандерленда»

Форвард «Сандерленда» Джош Майя в ближайшее время может пополнить ряды «Тоттенхэма», об этом сообщает источник.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «черными котами» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Сандерленд» будет готов расстаться с молодым игроком уже зимой, если получит предложение в размере 6 млн фунтов.
Майя забил 10 голов в 16 матчах за «Сандерленд» в нынешнем сезоне.
Ранее «Тоттенхэм» также интересовался хавбеком «Кальяри» Николо Бареллой.
вот вам статья, чтобы выучили наконец. кто такие Святые, и какие прозвища у Сандерленда и Сток Сити.
Вторые имена Клубов Английской премьер Лиги.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/922368/arsenal-lester-siti
PS Молодой футболист за копейки нормально.
вот вам статья, чтобы выучили наконец. кто такие Святые, и какие прозвища у Сандерленда и Сток Сити.
Вторые имена Клубов Английской премьер Лиги.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/922368/arsenal-lester-siti
PS Молодой футболист за копейки нормально.