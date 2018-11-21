«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Сандерленда»

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21 ноября 2018, 11:12

Форвард «Сандерленда» в ближайшее время может пополнить ряды «Тоттенхэма», об этом сообщает источник.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «черными котами» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Сандерленд» будет готов расстаться с молодым игроком уже зимой, если получит предложение в размере 6 млн фунтов.

Майя забил 10 голов в 16 матчах за «Сандерленд» в нынешнем сезоне.

Ранее «Тоттенхэм» также интересовался хавбеком «Кальяри» Николо Бареллой.