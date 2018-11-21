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«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Сандерленда»

21 ноября 2018, 11:12

Форвард «Сандерленда» Джош Майя в ближайшее время может пополнить ряды «Тоттенхэма», об этом сообщает источник. 

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «черными котами» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Сандерленд» будет готов расстаться с молодым игроком уже зимой, если получит предложение в размере 6 млн фунтов. 

Майя забил 10 голов в 16 матчах за «Сандерленд» в нынешнем сезоне. 

Ранее «Тоттенхэм» также интересовался хавбеком «Кальяри» Николо Бареллой

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Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk ответ DXTK (раскрыть)
21 ноября 2018 в 13:45
Исправили, спасибо!
DXTK
DXTK
21 ноября 2018 в 13:39, ред.
Чо все путаете прозвища клуба - "Святые" - то приписываете их к Сток Сити, Теперь к Сандерленду.

вот вам статья, чтобы выучили наконец. кто такие Святые, и какие прозвища у Сандерленда и Сток Сити.

Вторые имена Клубов Английской премьер Лиги.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/922368/arsenal-lester-siti

PS Молодой футболист за копейки нормально.
Гость
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