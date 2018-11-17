Одиннадцать лучших. Рекордсмены по стоимости кадров

17 ноября 2018, 18:55

Моуриньо жаловался на траты конкурентов, и на трансферы после поражений могут кивать многие. Где деньги – там футбольный успех? «Соккер.ру» проверяет теорию.

Можно накупить дорогих игроков, а потом не знать, куда их пристроить, маринуя в запасе. Трансферные ошибки есть у всех. Но чтобы уравнять шансы при анализе и расставить самые мощные команды в Европе по актуальным местам, ограничимся стартовыми составами этого сезона. Учитываем тех, кто играет.

Берем одиннадцать самых часто используемых футболистов из 11 именитых клубов по позициям. Суммируем их стоимость для конкретных клубов – не абстрактную, а реально вложенные деньги, и получаем сумму, по которой можно провести параллели между теми, кто просто тратит много и смачно, и теми, кто вложил деньги эффективно.

11 место. «Бавария» - 192 млн евро

«Бавария» внизу рейтинга грандов с именами и трофеями, но не самая эффективная в Бундеслиге. Нынешний стартовый состав «Боруссии» из Дортмунда стоил клубу около 88 млн евро – в «Зените» Манчини за сезон потратил больше. У «Баварии» денег в 11 любимцев Ковача вложено больше, чем у конкурента, хотя на фоне остальных в списке они еще мастера дешево сформировать основу. Пусть Роббен и Рибери постарели и их придется заменить – судя по слухам, этим займутся уже зимой, но пока получаем менее 200 млн евро для 11 супервезд.

10 место. «Атлетико» - 231.15 млн евро

Если «матрасники» продадут защитника Хосе Марию Хименеса в другой клуб за 50-60 млн евро, то заработают по факту почти столько же, ведь подписали уругвайца за 900 тысяч евро. Таких удачных сделок в истории «Атлетико» немало, ведь 16 млн евро за Облака или даже 30 за Гризманна – крохи для современного футбольного рынка. Лучше «Атлетико» дела мало кто умеет вести. Учитывая класс команды и трофеи последних лет, 231.15 млн евро на основу – маленькие деньги, ведь если продать только Яна и Антуана, можно получить столько же.

9 место. «Реал» Мадрид – 244 млн евро

Аренда Фалькао зимой впишется в общую трансферную историю? У шестой команды текущего сезона в Ла Лиге приличный стартовый состав, ведь иной не победил бы в Лиге чемпионов столько раз. Но поскольку Роналду ушел, а Лопетеги и Солари работают с футболистами, в основном набранными давно, то суммарная стоимость основы по состоянию на сегодня далеко не рекордная. Впрочем, и не самая маленькая, невзирая на то, что Варана, Каземиро и Асенсио подписали за «копейки».

8 место. «Ливерпуль» - 324.9 млн евро

У «Ливерпуля» есть неприлично дорогие ставки – голкипер, центральный защитник ван Дейк, есть просто дорогие – Салах, Фирмино и Мане, а есть сравнительно «дешевые», вроде Робертсона. А Джеймса Милнера подписали как свободного агента, и работоспособный англичанин доказывает, что не обязательно быть футболистом за 40 и больше миллионов евро, чтобы играть круто. В принципе, если бы Кейта появлялся чаще, старт «Ливерпуля» был бы еще дороже и чуть выше.

7 место. «Арсенал» - 326.15 млн евро

Как видите, «канониры» в большей мере «денежный мешок», когда говорим о старте, чем «Реал». Но для АПЛ это норма – самые богатые клубы безумно много тратят. Если чемпионский «Лестер» был собран за 26 млн евро – речь именно о стартовом составе, где Канте купили за 9 млн евро, а Мареза всего за 500 тысяч евро, то в 11 лучших в составах «Челси» и МС вложили намного больше. «Арсенал» тоже активно тратит заработанные деньги, но эффективностью раньше не страдали.

6 место. «Ювентус» - 361.8 млн евро

У «Ювентуса» недорогой состав для гранда, ведь десять человек стоят в сумме 245 млн евро, а один – 117. Роналду вместе с различными бонусами обошелся туринскому чемпиону в кругленькую сумму, но ставка сделана, и португалец старательно работает. Аллегри хочет ставить рекорды и рвется в еще один финал Лиги чемпионов, а «Ювентусу» точно не получить прозвище «денежных мешков». Когда покупают и доверяют Канселу и Бентанкуру, то поступают мудро и ставят на талант.

5 место. «Барселона» - 411.6 млн евро

У каталонцев есть две огромные покупки – Коутиньо и Дембеле, и если они выходят на поле, то стоимость состава автоматически подскакивает. Но в целом у «Барселоны» нет большого числа очень дорогих покупок. Роберто, Бускетс, Пике, Альба и Месси прошли школу каталонского клуба, хотя за двоих пришлось заплатить, выкупая у других клубов. За Суареса много отдали, но Луис полностью оправдывает вложения. Состав за 400 млн евро не назвать дешевым, но пятому месту далеко от первого.

4 место. «Челси» - 428 млн евро

У «аристократов» есть как грамотные подписания – трансферы Канте и Аспиликуэты признали бы крутыми, даже если заплатили за них больше, так и сомнительные, но недешевые – как в случае с Моратой, хотя Альваро время от времени напоминает о себе. Кроме этого испанца есть еще целый набор других. Но даже Азар, который в команде еще до безумного скачка стоимости игроков, обошелся не в три копейки. У «Челси» почти нет дешевых игроков основы, а тот же Кепа – мировой рекордсмен среди вратарей.

3 место. «Манчестер Юнайтед» - 521.6 млн евро

Моуриньо даже без недешевых Санчеса и Байи в твердой основе располагает составом, чья суммарная стоимость перевалила за полмиллиарда евро. Причем не сказать, что разница с «Манчестер Сити» невероятная. А вот по миллионам, которые тратят на один пункт, все становится понятно. Если взять старт Моуриньо и Гвардиолы, то «Юнайтед» пока вложил по 26 млн евро в одно очко в АПЛ – сумма, конечно же, заметно упадет к концу сезона, а вот «Сити» потратил всего по 17.5.

2 место. «Манчестер Сити» - 561 млн евро

Всадили в состав много, причем ставили рекорды как мировые, когда покупали защитников на разные позиции, так и локальные клубные, как с Марезом прошлым летом. Гвардиола говорил новому тренеру «Спартака» Кононову, что 70 % успеха – менеджмент клуба, а только 30 % - тренерская работа? Верит в это свято, ведь у «горожан» безумная цена одной победы на данный момент, хотя и ниже, чем у соседей. Зато аппетиты на трансферы такие же – теперь взялись за звезду из «Реала».

1 место. ПСЖ – 625.9 млн евро