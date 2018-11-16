  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

И кто тут «мешок»? 10 клубов с огромными зарплатными ведомостями

16 ноября 2018, 16:00

Швейцарцы умеют обращаться с деньгами. Аналитическая компания Swiss Ramble  опубликовала данные о зарплатах в ведущих клубах Европы. У «Соккер.ру» глаза на лоб полезли от цифр.

Речь идет о потраченных клубами суммах на зарплаты и бонусы футболистам в рамках сезона 2017/2018. Десять самых сумасшедших зарплатных ведомостей – к вашему вниманию.

10-е место. «Арсенал» - 232 миллиона евро

Лондонский клуб, который постепенно отвыкает от Лиги чемпионов, тратит на выплаты футболистам почти четверть миллиарда евро. Этого не хватило для того, чтоб выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне, если помните, в полуфинале «канониры» уступили «Атлетико», который тратит на содержание команды на 50 миллионов евро меньше (12-е место в мире). Зато лондонцы много зарабатывают в дни матчей – 116 миллионов евро за сезон, уступают только МЮ, «Реалу» и «Барселоне». Доход обеспечивается, в первую очередь, высокими ценами на билеты.

9-е место. «Ливерпуль» - 241 миллион евро

«Красные» с зарплатным бюджетом того же порядка, что и у «Арсенала», и добрались до финала Лиги чемпионов, остановились в шаге от звания сильнейшей команды Европы. Определенно, это говорит о том, что футболисты «красных» гораздо более эффективно выступили почти за те же деньги. Впереди восемь команд, которые тратят на зарплаты и бонусы больше, чем «Ливерпуль», а выше к вершине топа – значительно больше, тем не менее, счастье проиграть «Реалу» заслужили именно мерсисайдцы. Клопп и его команда в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов сработали прекрасно с учетом финансовых обстоятельств.

8-е место. «Челси» - 256 миллионов евро

По итогам прошлого сезона АПЛ «Челси» занял только пятое место, выше финишировали две команды с более скромными ведомостями – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (148 миллионов, 14-е место). Правда, в кампании 2016/2017 «Челси» выступил идеально: выиграв чемпионат Англии и добравшись до финала Кубка Англии, «синие» тогда добились рекордных доходов, даже несмотря на то, что не играли в еврокубках. Пожалуй, между топ-клубами АПЛ нужно вести свою табличку. «Челси» среди англичан на третьем месте, выше «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Свидания с манчестерскими клубами впереди.

7-е место. «Ювентус» - 259 миллионов евро

Вот она сумма, которую нужно тратить ежегодно, чтобы доминировать в Италии. Это без учета денег на трансферы, исключительно содержание команды. Но «Ювентусу» и этого мало! Этим летом зарплатная ведомость «Старой Синьоры» распухла и перешагнула черту в 300 миллионов евро. Вы знаете, что стало главной причиной: в Турин приехал Криштиану Роналду. И да, надеюсь понятно, что указанные суммы включают в себя не только фактические заработки футболистов, но и обеспечение этих выплат налогами.

6-е место. «Бавария» - 265 миллионов евро

«Бавария» по всем параметрам доминирует в Бундеслиге, в том числе по финансам. Вторая зарплатная ведомость в Германии в прошлом сезоне была у «Боруссии» - 187 миллионов евро (11-е место в мире). Между прочим, «Бавария» - лидер среди всех клубов планеты по коммерческому доходу (спонсорские контракты, реклама, маркетинг, продажа товаров под собственным брендом). 343 миллиона евро – столько заработали мюнхенцы, и это больше, чем у МЮ (325), «Реала» (301) и «Барселоны» (296).

5-е место. ПСЖ - 272 миллиона евро

Сумасшедшие деньги тратят на комплектование и содержание команды шейхи, влюбленные в Париж. И как только ПСЖ до сих пор удавалось избегать проблем с финансовым фейр-плей?! УЕФА, ау! В недавней публикации Football Leaks много интересного о завышенных спонсорских контрактах парижан, французский гегемон может доиграться даже до исключения из Лиги чемпионов. В таком случае точно придется избавиться от части бремени, а финансовые обязательства перед главными звездами ПСЖ готовы взять на себя другие клубы, в частности, «Реал Мадрид».

4-е место. «Манчестер Сити» - 296 миллионов евро

У «Ман Сити» второй зарплатный бюджет в Англии, команда Гвардиолы едва уложилась в 300 миллионов евро в прошлом сезоне, который принес чемпионство и хорошие заработки. Вот только в Лиге чемпионов Хосепу с «горожанами» пока не везет: то какой-то «Монако» вынет душу, то «Ливерпуль» устроит танец с саблями. С четвертым бюджетом в мире пора бы приблизиться к победе в главном турнире Старого Света.

3-е место. «Манчестер Юнайтед» - 337 миллионов евро

Послушать Жозе, так у него вечно не хватает винтиков в составе, Моуриньо с завистью смотрит на соседей и другие клубы, будто бы его заставляют жить на голодном пайке и лепить команду из подручных материалов. Окей, тут два варианта: либо португалец бесконечно лукавит и не может на постоянной основе выдавать эффективный результат, поэтому ищет оправдания, либо состав «Ман Юнайтед» собран бездарно, а контракты с футболистами заключены в ущерб клубу. Третья зарплатная ведомость в мире на сегодняшний день = 8 место в АПЛ.

2-е место. «Реал» - 395 миллионов евро

«Реал» на 60 миллионов опережает МЮ и почти на 100 отстает от «Барселоны». Напомню, речь о трижды подряд триумфаторе Лиги чемпионов, который не совершал больших трансферов в последние годы. Финансово «Реал» чувствует себя прекрасно, ведь отдача от затрат на футболистов не только в трофеях, но и в доходах: 750 миллионов евро, больше, чем у «Барсы» (690 млн евро).

1-е место. «Барселона» - 487 миллионов евро

С ума сойти, почти полмиллиарда евро «съедают» футболисты «Барселоны». На эти деньги можно было бы поднять здравоохранение в какой-нибудь африканской стране (а может быть, и не в одной!) на очень солидный уровень. В сезоне 2017/2018 ведомость каталонцев «распухла» на 147 миллионов евро, 70% доходов клуба уходит на зарплаты и бонусы. В этом сезоне «Барселона» потратит еще больше: согласно данным официального сайта испанской Ла Лиги каталонцы потратят 632 миллиона евро при условии, что состав не претерпит изменений до 30 июня 2019 года. Море денег!

Поделиться
Другие материалы по теме
Геркус отказался комментировать невыплату премиальных Фернандешу
23 ноября Комментарии13
«Балтика» рассчиталась с долгами перед всеми футболистами
22 ноября Комментарии3
У ПСЖ может смениться титульный спонсор
22 ноября Комментарии6
«Балтика» получила от Калининградской области 167 млн рублей
21 ноября Комментарии10
«Балтика» погасит долги по зарплате к следующей неделе
20 ноября Комментарии7
«Балтика» начала выплачивать долги своим футболистам
19 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
   1 / 799
18 ноября в 16:59
оворю же, у тебя с мопсяяном-казинакой общая идилия наблюдается..., в жанре незнайка, то в коже араба = факт остается фактом, его надо увольнять с сайта хотя бы за минус один одним фэйком и плюс один другим.. аха-ха)
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
   273 / 799
18 ноября в 00:04
Вот и я так мыслю. Стаж добью, а там видно будет. Если башка есть и тут зарабатывать можно. Кенты мои в Воркуту рванули, другие в Кемерово. Общаюсь с ними и не понимаю зачем. Платят 60-80 тыс. рублей, жизнь там дорогая, продукты дорогие, общагу не всегда предоставляют, иногда снимать жильё приходится. За вычетом расходов домой с вахты привозят около 200 штук, вахта 5 месяцев, один дома, т.е за 6 месяцев 200 штук, что составляет около 35 тыс в месяц. Как по мне и тут до 40 штук без особого напряга можно зарабатывать. Вот на приисках и на буровых там другое дело. А главное, что интересно самому. Туда может и рвану.)
оворю же, у тебя с мопсяяном-казинакой общая идилия наблюдается..., в жанре незнайка, то в коже араба = факт остается фактом, его надо увольнять с сайта хотя бы за минус один одним фэйком и плюс один другим..
аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 23:45
Я за Воркуту и Кемерово вообще ничего не могу сказать, шахтерские города как я понимаю, и какие условия предоставляют. В нефтянке по 45 работают с Украины как я встречал, по 30 или 15 местные. По мне это лучший вариант. Раньше работал по месяцу на скважинах, и сейчас по месяцу только уже другое, лучше и легче. В принципе, если голова и руки целы, то не пропадешь.
Movenpick
Movenpick ответил Agamaga
   657 / 799
17 ноября в 23:16
Жил бы в Северной Корее уж точно не проводил бы столько времени на соккере аха-ха) А что тебе мешает работать по вахте в России? Твоих земляков тут хватает, на севере по нефтянке.
Скорее всего, киэнДЖИН из КНДР, а то он редко в интернет заходит.
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 23:04
Родину продавать в любом случае не стоит, пи..... не смогут все время ликовать. Ну раз тебе осталось доработать какие-то три месяца, то лучше дело доводить до конца. А там кто знает какие перспективы откроются)
Вот и я так мыслю. Стаж добью, а там видно будет. Если башка есть и тут зарабатывать можно. Кенты мои в Воркуту рванули, другие в Кемерово. Общаюсь с ними и не понимаю зачем. Платят 60-80 тыс. рублей, жизнь там дорогая, продукты дорогие, общагу не всегда предоставляют, иногда снимать жильё приходится. За вычетом расходов домой с вахты привозят около 200 штук, вахта 5 месяцев, один дома, т.е за 6 месяцев 200 штук, что составляет около 35 тыс в месяц. Как по мне и тут до 40 штук без особого напряга можно зарабатывать.
Вот на приисках и на буровых там другое дело. А главное, что интересно самому. Туда может и рвану.)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:58
Родину продавать в любом случае не стоит, пи..... не смогут все время ликовать. Ну раз тебе осталось доработать какие-то три месяца, то лучше дело доводить до конца. А там кто знает какие перспективы откроются)
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:50
Жил бы в Северной Корее уж точно не проводил бы столько времени на соккере аха-ха) А что тебе мешает работать по вахте в России? Твоих земляков тут хватает, на севере по нефтянке.
Не поверишь. Всегда думал, что эту Родину за три рубля продам, но как заворушка закрутилась не смог уехать. Так и остался тут. Хотя в последнее время из-за частых тёрок с вышестоящим руководством подумываю об уходе. В любом случае осталось доработать 3 месяца и будет 15 лет чистого подземного стажа. И скорее всего или рвану на заработки или своё дело возобновлю. Поживём, увидим.
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:47
Жил бы в Северной Корее уж точно не проводил бы столько времени на соккере аха-ха)
А что тебе мешает работать по вахте в России? Твоих земляков тут хватает, на севере по нефтянке.
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:43
Скажу тебе, что цари столько не работают) от 12 до 16 часов, это какой-то коллониальный режим. Ты в Китае работаешь?
Цари вообще не отдыхают)
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:42
Скажу тебе, что цари столько не работают) от 12 до 16 часов, это какой-то коллониальный режим. Ты в Китае работаешь?
В Северной Корее. Аха-ха)
В ДыНыэРе я работаю, а тут у нас проблема с квалифицированными специалистами. Многие на лыжи стали, "ананасов" боятся)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:38
Скажу тебе, что цари столько не работают) от 12 до 16 часов, это какой-то коллониальный режим. Ты в Китае работаешь?
Великий Князь
Великий Князь ответил Movenpick
   1 / 799
17 ноября в 22:33
Кабинет пустой не бывает, там всегда мешок;)
Не только мешок, но и хмырь.)
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
   657 / 799
17 ноября в 22:30
И мешок №1 и кабинет №1 и позор №1)
Кабинет пустой не бывает, там всегда мешок;)
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:30
Ээх, царь на царе сидит, или проще говоря начальников развелось много) а твое частое пребывание на соккере тебе лично не вредит?
Думаю, что нет. В основном я в рабочее время сижу. А на работе провожу от 12 до 16 часов, работаю от силы часа 3-4, остальное жопочасы(, вот и развлекаюсь как могу.
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:27
Ээх, царь на царе сидит, или проще говоря начальников развелось много) а твое частое пребывание на соккере тебе лично не вредит?
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
   657 / 799
17 ноября в 22:26
И мешок №1 и кабинет №1 и позор №1)
Неудивительно. Глоры номер 1.
Великий Князь
Великий Князь ответил Movenpick
   1 / 799
17 ноября в 22:19
Факт в том, что Барса мешок N 1, а глоры это отрицают.
И мешок №1 и кабинет №1 и позор №1)
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:18
Если бы я был юн, то не стал бы рассуждать так, ну или тебе банально не нравится мое мнение. Мы не говорили о тех, кто подмазывается, верно? На корыстных людей было плевать всегда. Ты обвиняешь клубы, а я говорю о людях которые подмазываются к богатым, это и по жизни так. Уварий бы не было, если сутки не проводили на соккере)))
Я же и в миру маленький царёк. Не моя работа устранять аварийные ситуации. Точнее для этого есть регламентное время. Если начальство участков не справляется в течении 2-х смен, тогда уже и я подключаюсь, либо когда в силу вступает ПЛА.
Поэтому моё пребывание на соккере ни коим образом не вредит производству, а многим людям даже помогает - чем реже я с ними, тем целее их премия)
Movenpick
Movenpick
   657 / 799
17 ноября в 22:15
Факт в том, что Барса мешок N 1, а глоры это отрицают.
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:14
Если бы я был юн, то не стал бы рассуждать так, ну или тебе банально не нравится мое мнение. Мы не говорили о тех, кто подмазывается, верно? На корыстных людей было плевать всегда. Ты обвиняешь клубы, а я говорю о людях которые подмазываются к богатым, это и по жизни так.
Уварий бы не было, если сутки не проводили на соккере)))
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 22:08
А что собственно случилось то? Мир меняется, футбол и лидеры соответственно. И почему сразу мешки? Может это к испанцам подмазываются, зачем судей подкупать? Поздно уже, ложись спать.
Видимо ты очень юн. Если подмазываются, то только из-за корыстных мотивов. Иначе в жизни не бывает. Учись это понимать, оценивать людей и отцеплять от себя таких бесполезных приспособленцев. Я плохого не посоветую)
А спать уже поздно ложится, скоро на работу, аварию устранять.
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
   273 / 799
17 ноября в 22:06
Признавать поражения (если они по делу) это удел сильных. А вечно ныть это удел слабых каталушек.
Ну так кто ноет.?


ВХА_А_Х!
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
   1 / 799
17 ноября в 22:05
за что проклял я так и не знаю,,, пересмори 100 раз и поймешь что у тебя бабочки в голове.. аха-ха) Ps на счет реалки - как ты щас прогнулся....СРАМОТА! АХА_ХА!
Признавать поражения (если они по делу) это удел сильных. А вечно ныть это удел слабых каталушек.
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 22:04
А что собственно случилось то? Мир меняется, футбол и лидеры соответственно. И почему сразу мешки? Может это к испанцам подмазываются, зачем судей подкупать? Поздно уже, ложись спать.
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
   273 / 799
17 ноября в 22:02
Финал с Чакыром забудь. После него я проклял Бурсу, финалов больше вам не видать. Реалке по делу продули, но его там быть не должно было. Их Кашшаи протянул, так что полезай опять в кувшин каталонский кинеДЖИН. Аха-ха)
за что проклял я так и не знаю,,, пересмори 100 раз и поймешь что у тебя бабочки в голове..
аха-ха)

Ps на счет реалки - как ты щас прогнулся....СРАМОТА!

АХА_ХА!
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   1 / 799
17 ноября в 21:57
Ты хотел сказать, что мы с тобой во сне?) Или права нанимать "лучших" от Юве перешло к испанцам? И это тебя глубоко расстраивает. Как ты не поймешь, что каждый играет по своим правилам.
Про нас с тобой я вообще ничего не знаю, чё за сны то? Тьфу срамота(
А правила для всех едины должны быть, а не так как с испанскими мешками.
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
   1 / 799
17 ноября в 21:56
Не знаю про обыграть, я видел как вас два раза чпокнули в финале..Этого достаточно.. Прокуратура = в точку Серия Б.. Вас обыгрывала! хаа-ха)
Финал с Чакыром забудь. После него я проклял Бурсу, финалов больше вам не видать. Реалке по делу продули, но его там быть не должно было. Их Кашшаи протянул, так что полезай опять в кувшин каталонский кинеДЖИН. Аха-ха)
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   187 / 799
17 ноября в 21:55
Ты хотел сказать, что мы с тобой во сне?) Или права нанимать "лучших" от Юве перешло к испанцам? И это тебя глубоко расстраивает. Как ты не поймешь, что каждый играет по своим правилам.
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
   273 / 799
17 ноября в 21:48
Почему бы и нет, джин? Ведь на поле нас практически невозможно обыграть, разве что при помощи прокуратуры и судей. Аха-ха)
Не знаю про обыграть, я видел как вас два раза чпокнули в финале..Этого достаточно.. Прокуратура = в точку Серия Б.. Вас обыгрывала!

хаа-ха)
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 799
17 ноября в 20:38
Почему бы и нет, джин? Ведь на поле нас практически невозможно обыграть, разве что при помощи прокуратуры и судей. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100