И кто тут «мешок»? 10 клубов с огромными зарплатными ведомостями

16 ноября 2018, 16:00

Швейцарцы умеют обращаться с деньгами. Аналитическая компания Swiss Ramble опубликовала данные о зарплатах в ведущих клубах Европы. У «Соккер.ру» глаза на лоб полезли от цифр.

Речь идет о потраченных клубами суммах на зарплаты и бонусы футболистам в рамках сезона 2017/2018. Десять самых сумасшедших зарплатных ведомостей – к вашему вниманию.

10-е место. «Арсенал» - 232 миллиона евро

Лондонский клуб, который постепенно отвыкает от Лиги чемпионов, тратит на выплаты футболистам почти четверть миллиарда евро. Этого не хватило для того, чтоб выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне, если помните, в полуфинале «канониры» уступили «Атлетико», который тратит на содержание команды на 50 миллионов евро меньше (12-е место в мире). Зато лондонцы много зарабатывают в дни матчей – 116 миллионов евро за сезон, уступают только МЮ , «Реалу» и «Барселоне». Доход обеспечивается, в первую очередь, высокими ценами на билеты.

9-е место. «Ливерпуль» - 241 миллион евро

«Красные» с зарплатным бюджетом того же порядка, что и у «Арсенала», и добрались до финала Лиги чемпионов, остановились в шаге от звания сильнейшей команды Европы. Определенно, это говорит о том, что футболисты «красных» гораздо более эффективно выступили почти за те же деньги. Впереди восемь команд, которые тратят на зарплаты и бонусы больше, чем «Ливерпуль», а выше к вершине топа – значительно больше, тем не менее, счастье проиграть «Реалу» заслужили именно мерсисайдцы. Клопп и его команда в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов сработали прекрасно с учетом финансовых обстоятельств.

8-е место. «Челси» - 256 миллионов евро

По итогам прошлого сезона АПЛ «Челси» занял только пятое место, выше финишировали две команды с более скромными ведомостями – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (148 миллионов, 14-е место). Правда, в кампании 2016/2017 «Челси» выступил идеально: выиграв чемпионат Англии и добравшись до финала Кубка Англии, «синие» тогда добились рекордных доходов, даже несмотря на то, что не играли в еврокубках. Пожалуй, между топ-клубами АПЛ нужно вести свою табличку. «Челси» среди англичан на третьем месте, выше «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Свидания с манчестерскими клубами впереди.

7-е место. «Ювентус» - 259 миллионов евро

Вот она сумма, которую нужно тратить ежегодно, чтобы доминировать в Италии. Это без учета денег на трансферы, исключительно содержание команды. Но «Ювентусу» и этого мало! Этим летом зарплатная ведомость «Старой Синьоры» распухла и перешагнула черту в 300 миллионов евро. Вы знаете, что стало главной причиной: в Турин приехал Криштиану Роналду. И да, надеюсь понятно, что указанные суммы включают в себя не только фактические заработки футболистов, но и обеспечение этих выплат налогами.

6-е место. «Бавария» - 265 миллионов евро

«Бавария» по всем параметрам доминирует в Бундеслиге, в том числе по финансам. Вторая зарплатная ведомость в Германии в прошлом сезоне была у «Боруссии» - 187 миллионов евро (11-е место в мире). Между прочим, «Бавария» - лидер среди всех клубов планеты по коммерческому доходу (спонсорские контракты, реклама, маркетинг, продажа товаров под собственным брендом). 343 миллиона евро – столько заработали мюнхенцы, и это больше, чем у МЮ (325), «Реала» (301) и «Барселоны» (296).

5-е место. ПСЖ - 272 миллиона евро

Сумасшедшие деньги тратят на комплектование и содержание команды шейхи, влюбленные в Париж. И как только ПСЖ до сих пор удавалось избегать проблем с финансовым фейр-плей?! УЕФА , ау! В недавней публикации Football Leaks много интересного о завышенных спонсорских контрактах парижан, французский гегемон может доиграться даже до исключения из Лиги чемпионов. В таком случае точно придется избавиться от части бремени, а финансовые обязательства перед главными звездами ПСЖ готовы взять на себя другие клубы, в частности, «Реал Мадрид».

4-е место. «Манчестер Сити» - 296 миллионов евро

У «Ман Сити» второй зарплатный бюджет в Англии, команда Гвардиолы едва уложилась в 300 миллионов евро в прошлом сезоне, который принес чемпионство и хорошие заработки. Вот только в Лиге чемпионов Хосепу с «горожанами» пока не везет: то какой-то «Монако» вынет душу, то «Ливерпуль» устроит танец с саблями. С четвертым бюджетом в мире пора бы приблизиться к победе в главном турнире Старого Света.

3-е место. «Манчестер Юнайтед» - 337 миллионов евро

Послушать Жозе, так у него вечно не хватает винтиков в составе, Моуриньо с завистью смотрит на соседей и другие клубы, будто бы его заставляют жить на голодном пайке и лепить команду из подручных материалов. Окей, тут два варианта: либо португалец бесконечно лукавит и не может на постоянной основе выдавать эффективный результат, поэтому ищет оправдания, либо состав «Ман Юнайтед» собран бездарно, а контракты с футболистами заключены в ущерб клубу. Третья зарплатная ведомость в мире на сегодняшний день = 8 место в АПЛ .

2-е место. «Реал» - 395 миллионов евро

«Реал» на 60 миллионов опережает МЮ и почти на 100 отстает от «Барселоны». Напомню, речь о трижды подряд триумфаторе Лиги чемпионов, который не совершал больших трансферов в последние годы. Финансово «Реал» чувствует себя прекрасно, ведь отдача от затрат на футболистов не только в трофеях, но и в доходах: 750 миллионов евро, больше, чем у «Барсы» (690 млн евро).

1-е место. «Барселона» - 487 миллионов евро

С ума сойти, почти полмиллиарда евро «съедают» футболисты «Барселоны». На эти деньги можно было бы поднять здравоохранение в какой-нибудь африканской стране (а может быть, и не в одной!) на очень солидный уровень. В сезоне 2017/2018 ведомость каталонцев «распухла» на 147 миллионов евро, 70% доходов клуба уходит на зарплаты и бонусы. В этом сезоне «Барселона» потратит еще больше: согласно данным официального сайта испанской Ла Лиги каталонцы потратят 632 миллиона евро при условии, что состав не претерпит изменений до 30 июня 2019 года. Море денег!