Рэшфорд открыт для переговоров с «Реалом»

сегодня, 06:55

Мадридский «Реал», по слухам, готов потратить 90 млн фунтов на покупку нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Как утверждает источник, 21-летний англичанин не слишком доволен своим положением в МЮ и готов к переговорам с мадридским клубом. Отмечается, что «сливочные» уже контактируют с представителями Рэшфорда.

Ранее также сообщалось о том, что «Ювентус» подготовил 74 млн евро на трансфер форварда сборной Англии.