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Рэшфорд открыт для переговоров с «Реалом»

сегодня, 06:55

Мадридский «Реал», по слухам, готов потратить 90 млн фунтов на покупку нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Как утверждает источник, 21-летний англичанин не слишком доволен своим положением в МЮ и готов к переговорам с мадридским клубом. Отмечается, что «сливочные» уже контактируют с представителями Рэшфорда.

Ранее также сообщалось о том, что «Ювентус» подготовил 74 млн евро на трансфер форварда сборной Англии.

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Все комментарии
Derby County
Derby County
   208 / 783
сегодня в 15:41
Да, ему надо уходить,а то загубит себе карьеру!
Don trambon
Don trambon
   70 / 783
сегодня в 12:15
в муму автобусника Рэш умрёт как футболист, марсьяль не даст соврать)
galem72
galem72 ответил Владимир Ушаков
   112 / 783
сегодня в 11:07
А кто этих двоих за 90 отпустит? Один Рэшфорд стоит как минимум 150, и то он патриот Манчестера и его мечта играть за МЮ. Вот Эриксена Реал может заполучить, Тоттенхэму не привыкать быть супермаркетом для топ-клубов.
Как это кто? Написано же чётко, что утиный Sun открыл Рэша для переговоров с Мадридом. ))
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   782 / 783
сегодня в 09:38
Дзюба лучше этого непонятного
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 783
сегодня в 09:11
Еще немного и весь МЮ разбежится!!! Надо убирать Маура!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   452 / 783
сегодня в 09:10
А кто этих двоих за 90 отпустит? Один Рэшфорд стоит как минимум 150, и то он патриот Манчестера и его мечта играть за МЮ. Вот Эриксена Реал может заполучить, Тоттенхэму не привыкать быть супермаркетом для топ-клубов.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Белорусский вокзал
   110 / 783
сегодня в 08:56
Затеряется в реале будет хуже чем Оуэн, Бекхам и Бейл. Англичани за пределом своей родины нигде не способны играть
ты считаешь Оуэн плохо сыграл свой год в Реале?? При живых Роналдо и Рауле??
Второй лучший бомбардир клуба после зубастика был Оуэн!
ndedov
ndedov
   146 / 783
сегодня в 08:52
Удачи ему в Реале тогда.
Thierry Daniel Henry
Thierry Daniel Henry ответил Белорусский вокзал
   64 / 783
сегодня в 08:30
Затеряется в реале будет хуже чем Оуэн, Бекхам и Бейл. Англичани за пределом своей родины нигде не способны играть
Скажи это МакМанаману!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   187 / 783
сегодня в 07:53
Лучше марсьяля взять, но Рэшфорд тоже ниче
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   228 / 783
сегодня в 07:46
Затеряется в реале будет хуже чем Оуэн, Бекхам и Бейл. Англичани за пределом своей родины нигде не способны играть
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 07:13
В Реале ему будет лучше.
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 07:09
Будущая звезда Реала.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   109 / 783
сегодня в 06:56
Ему нужно бежать из МЮ.
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