Агуэро: «У меня всё отлично. Гвардиола доволен»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что после операции на колене, которую он перенес в апреле этого года, чувствует себя гораздо лучше.

Всё началось с дискомфорта в колене. Чувствовал себя плохо в течение долгого времени, потом долго работал с физиотерапевтом. В конце прошлого сезона, перед началом чемпионата мира, решился на операцию. И с тех пор чувствую себя прекрасно, боли никакой нет, чувствую себя всё лучше и лучше.

К счастью, у меня всё отлично, Пеп доволен. Стараюсь выполнять его установки и помогать команде.