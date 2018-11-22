Бензема: «Роналду ушел, теперь я чаще бью по воротам и забиваю»

Нападающий «Реала» Карим Бензема доволен тем, как идут дела у его команды в последнее время.
Мы набрали отличный ход. Сейчас увереннее действуем у чужих ворот, чем раньше. Мы знаем, что должны многого добиться в этом сезоне, и это нормально, ведь мы играем за «Реал».
Это правда, с Криштиану «Реал» много забивал, но сейчас у нас тоже всё в порядке. Теперь я чаще бью по воротам и забиваю больше голов.
Ранее Бензема отметил, что Сантьяго Солари должен остаться главным тренером «Реала» как минимум до конца сезона.
Где он там бьёт и забивает больше???
Да и при чем тут Роналду?... Бенз сам просто сдал.
Помнится в сезоне 15/16 Бенз забил в лиге 24 гола за 27 игр - и при этом Роналду играл возле и забивал много. Так что слабая результативность Бенза НИКАК не зависит и не зависела от Роналду.
Где он там бьёт и забивает больше???
Да и при чем тут Роналду?... Бенз сам просто сдал.
Помнится в сезоне 15/16 Бенз забил в лиге 24 гола за 27 игр - и при этом Роналду играл возле и забивал много. Так что слабая результативность Бенза НИКАК не зависит и не зависела от Роналду.
И сколько таких крыс уже там набралось..