Бензема: «Роналду ушел, теперь я чаще бью по воротам и забиваю»

Нападающий «Реала» Карим Бензема доволен тем, как идут дела у его команды в последнее время.

Мы набрали отличный ход. Сейчас увереннее действуем у чужих ворот, чем раньше. Мы знаем, что должны многого добиться в этом сезоне, и это нормально, ведь мы играем за «Реал».

Это правда, с Криштиану «Реал» много забивал, но сейчас у нас тоже всё в порядке. Теперь я чаще бью по воротам и забиваю больше голов.