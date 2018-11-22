Жервиньо: «Салах тренируется как сумасшедший»

Нападающий «Пармы» Жервиньо вспомнил о совместных тренировках с Мохамедом Салахом, с которым они вместе выступали за «Рому».

Салах - крутой парень. Он всегда спокоен, силен и обладает характером труженика.

Я никогда не забуду его тренировки: очень высокий темп, сумасшедшая работа, я с изумлением наблюдал за этим.

Это имело положительный эффект - все наблюдали за Салахом и хотели работать больше. Он не только талантлив, но и очень трудолюбив.