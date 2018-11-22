Бриаторе: «„Реал“ без Роналду как Формула-1 без Алонсо»

вчера, 21:24

Итальянский менеджер Формулы-1, бывший руководитель команды «Рено» и болельщик «Ювентуса» Флавио Бриаторе считает, что «Реал» многое потерял с уходом Криштиану Роналду.

Как и Фернандо Алонсо в Формуле-1, Роналду тянет вверх любую команду. Он очень трудолюбивый спортсмен, а «Реал» без него похож на Формулу-1 без Алонсо.

Двукратный чемпион мира серии Формула-1 Фернандо Алонсо покинет чемпионат после Гран При Абу-Даби в конце этого сезона.