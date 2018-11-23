Реднапп: «В джунгли я бы взял в напарники Рио Фердинанда»

Известный английский тренер Харри Реднапп недавно стал участником шоу «Я звезда! Вытащите меня отсюда!», посвящённому выживанию в джунглях Австралии.
Во время одного из эпизодов 71-летнему специалисту задали вопрос, кого из своих бывших игроков он бы взял себе в напарники.
Знаю, что Нил Раддок принимал участие в этом шоу, с ним было бы весело, но он уже здесь был. Я мог бы взять Рио Фердинанда. Интересно посмотреть, как бы он справился со всем этим. Рио – классный парень.
Отметим, экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд играл под началом Реднаппа в «Вест Хэме» и КПР. После окончания карьеры футболиста англичанин собирался стать профессиональным боксёром, но ему было отказано в выдаче соответствующей лицензии.