Реднапп: «В джунгли я бы взял в напарники Рио Фердинанда»

сегодня, 04:42

Известный английский тренер Харри Реднапп недавно стал участником шоу «Я звезда! Вытащите меня отсюда!», посвящённому выживанию в джунглях Австралии.

Во время одного из эпизодов 71-летнему специалисту задали вопрос, кого из своих бывших игроков он бы взял себе в напарники.

Знаю, что Нил Раддок принимал участие в этом шоу, с ним было бы весело, но он уже здесь был. Я мог бы взять Рио Фердинанда. Интересно посмотреть, как бы он справился со всем этим. Рио – классный парень.