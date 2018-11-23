Клопп: «Мане посвящает „Ливерпулю“ лучшие годы своей карьеры»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Садио Мане.

Мане – очень важный член нашей команды. Он излучает радость. Думаю, это также отражается на его игре и поведении на поле.

Единственная критика, которая только может быть у меня в адрес Мане, заключается в том, что иногда он не видит, насколько он хорош. Хотя, как у атакующего игрока, у него есть всё что нужно.

Многие не знаю, насколько Садио амбициозен и голоден до побед. Он очень хочет чего-то достичь и повёрнут на этом сильнее, чем многие могут себе представить.

Он хочет добиться этого с нами, и, посвящая свои лучшие годы карьеры "Ливерпулю, он отдаст здесь все свои силы. Как тренер я не могу просить о большем.