Кришито: «„Дженоа“ слишком давно не побеждала в генуэзском дерби»

Экс-капитан «Зенита», а ныне футболист «Дженоа» Доменико Кришито поделился ожиданиями от предстоящего генуэзского дерби с «Сампдорией» (25 ноября).

У нас не было много времени на подготовку, учитывая паузу на матчи сборных. Это важная игра и для нас, и для болельщиков.

Мы всегда стараемся проявить свои лучшие качества и порадовать фанатов. Слишком долго «Дженоа» не побеждала в дерби. Вот почему мы отдадим все силы.

Выйти в дерби с капитанской повязкой - по-настоящему особенный и волнующий момент для меня.