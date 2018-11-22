Кришито: «„Дженоа“ слишком давно не побеждала в генуэзском дерби»

Экс-капитан «Зенита», а ныне футболист «Дженоа» Доменико Кришито поделился ожиданиями от предстоящего генуэзского дерби с «Сампдорией» (25 ноября).
У нас не было много времени на подготовку, учитывая паузу на матчи сборных. Это важная игра и для нас, и для болельщиков.
Мы всегда стараемся проявить свои лучшие качества и порадовать фанатов. Слишком долго «Дженоа» не побеждала в дерби. Вот почему мы отдадим все силы.
Выйти в дерби с капитанской повязкой - по-настоящему особенный и волнующий момент для меня.
Напомним, что после поражения в дерби в прошлом сезоне руководство «Дженоа» уволило главного тренера.
Форца Сампдория, а потом Каррера вернётся в Серию А и кришита будет каждый матч четыре автогола забивать и удаляться.
Форца Сампдория, а потом Каррера вернётся в Серию А и кришита будет каждый матч четыре автогола забивать и удаляться.