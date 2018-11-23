Мане - о продлении контракта: «Я принял лучшее решение в карьере»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал заключение нового долгосрочного контракта с мерсисайдцами.

Я невероятно счастлив, что останусь в «Ливерпуле»! Это счастливейший день для меня, и теперь я с нетерпением жду возможности помочь команде, помочь клубу достигнуть нашей мечты, выиграть трофеи.

Как я и говорил раньше, над возможностью переехать сюда я не раздумывал дважды. Это был правильный клуб в правильный момент и с правильным тренером.

Могу сказать, что я принял лучшее решение в своей карьере.