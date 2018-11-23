Лукаку: «Игроки МЮ – большие мальчики, чтобы обижаться на критику от Жозе»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку подчеркнул, что игроки МЮ должны нормально относиться к критике со стороны главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Мне кажется, у него хорошие отношения с игроками.

По правде говоря, я не так уж сильно обращаю внимание на то, в каком отношении он с другими футболистами. Не думаю, что это как-то должно меня беспокоить.

Если у него есть разногласия с тобой... просто смирись с этим, мужик. Ты уже большой мальчик, просто смирись.