Александер-Арнольд мечтает играть за «Ливерпуль» всю карьеру

20-летний полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, претендующий на премию Golden Boy, сообщил, что хочет играть за «красных» до конца своей карьеры.

Играть за «Ливерпуль» всегда было моей мечтой и целью. В этом отношении ничего не изменилось. Я хочу как можно дольше выступать за «Ливерпуль». Через много лет я мечтаю сказать, что провел в мерсисайдском клубе всю карьеру.

Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но мы играем в них не просто ради веселья - «Ливерпуль» намерен выиграть их. «Ливерпуль» не является командой, которая любит проигрывать или играть вничью, нас всегда устраивает только победа.