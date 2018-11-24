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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

сегодня, 19:50
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 0:4 (0:3)
Голы: Сильва 11, Стерлинг 19, Сане 34, Сане 90+3

«Вест Хэм»: Фабьянски, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку (Крессуэлл 46), Мба Обьянг, Райс, Дианьяна (Чичарито 55), Антонио, Андерсон (Лукас 68), Арнаутович
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф, Сильва, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден 69), Стерлинг (Марез 74), Кун Агуэро (Габриэл Жезус 81), Сане
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Судья: Марринер Андре.

В параллельном матче «Ливерпуль» переиграл «Уотфорд».

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Все комментарии
allemz
allemz ответил aNOOBis
   15 / 785
сегодня в 21:30
Просто не день Вест Хэма. Если бы Антонио, например, забил бы, то могли бы и воспрянуть, а так в концовке вяло доигрывали( еще и в десятером) и четвертый пустили. Не такие уж и брёвна в атаке.
Не забил же, поэтому так и охарактеризовал :)
Только Андерсон нравится, потеет в каждом матче, хоть польза есть. Арнаутович вообще расслабился на фоне слухов о переходе в МЮ. А Антонио бестолковый бегунок, который порет все моменты. Вот надеюсь, Насри подпишут.
aNOOBis
aNOOBis ответил allemz
   295 / 785
сегодня в 21:25
С победой. У ВХ большие проблемы в обороне и бревна в атаке, Пеллегрини выжал максимум. Ждем Насри в ВХ, усилит их атаку. Саба хорош, как батька отыграл. Пожелаем Маэстро и Сабе удачи!
Просто не день Вест Хэма. Если бы Антонио, например, забил бы, то могли бы и воспрянуть, а так в концовке вяло доигрывали( еще и в десятером) и четвертый пустили. Не такие уж и брёвна в атаке.
neomessi
neomessi
   232 / 785
сегодня в 20:43
В АПЛ аутсайдеры дают бой грандам))))))))))))))))))
Поэтому АПЛ лучший чемпионат , ахахаха))))))))))))
Давай Пеп, покажи им всем как надо доминировать на поле.
До этого славные болельщики апл не знали гегемонию)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   133 / 785
сегодня в 20:34
Лучший клуб Англии , как минимум
EAGuar As
EAGuar As
   54 / 785
сегодня в 20:28
С победой .
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz
   62 / 785
сегодня в 20:15
Теперь еще и без Менди(
да вообще беда с ним(
allemz
allemz ответил sihafazatron
   15 / 785
сегодня в 20:15
сильва вторую молодость переживает, шикарно играет) я даже уже и забыл, что мс без кдб почти весь сезон)))
Теперь еще и без Менди(
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   53 / 785
сегодня в 20:13
Агуэро с Пеллегрини трогательно поприветствовались.
Олах Самиров ManCity
Олах Самиров ManCity
сегодня в 20:09
С победой МЕНЯ и МОЙ любимый клуб!
Agamaga
Agamaga
   178 / 785
сегодня в 20:09
Парни Гвардиолы получают удовольствие от тренировок, игры, вот и результат. В АПЛ ему не с кем конкурировать.
sihafazatron
sihafazatron
   62 / 785
сегодня в 20:06
сильва вторую молодость переживает, шикарно играет) я даже уже и забыл, что мс без кдб почти весь сезон)))
Karabal
Karabal ответил allemz
   778 / 785
сегодня в 19:57
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Большое спасибо!
allemz
allemz ответил Karabal
   15 / 785
сегодня в 19:57
Напишите, пожалуйста, старый адрес соккера.
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Великий Князь
Великий Князь ответил Karabal
   1 / 785
сегодня в 19:56
Напишите, пожалуйста, старый адрес соккера.
Скопируй из статуса моего профиля.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Великий Князь
   79 / 785
сегодня в 19:56
Ахаха, Жирик могет)
Karabal
Karabal
   778 / 785
сегодня в 19:55
Напишите, пожалуйста, старый адрес соккера.
Великий Князь
Великий Князь ответил Y.N.W.A.
   1 / 785
сегодня в 19:55
Бомбалейро)
DXTK
DXTK
   94 / 785
сегодня в 19:55
Классная победа Гвардиолы над чилийским физруком. Сити с победой.
allemz
allemz
   15 / 785
сегодня в 19:54
С победой.

У ВХ большие проблемы в обороне и бревна в атаке, Пеллегрини выжал максимум. Ждем Насри в ВХ, усилит их атаку. Саба хорош, как батька отыграл.

Пожелаем Маэстро и Сабе удачи!
Igo0rek
Igo0rek
   95 / 785
сегодня в 19:53
Отличная игра! Есть повторение рекорда, три игры подряд по 4-0))
cska plus
cska plus
   2 / 785
сегодня в 19:53
Тут всё ясно.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Великий Князь
   79 / 785
сегодня в 19:52
Бомбалейро)
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 785
сегодня в 19:51
А Ливерпуль в перерыве занёс бабки Уотфорду. Но им это не поможет. Титул разыграют МС и Челси.
sihafazatron
sihafazatron
   62 / 785
сегодня в 19:51
очередная легкая победа мс!))
респект пеллегрини, что не ставит автобус как некоторые)))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   79 / 785
сегодня в 19:51
Стерлинг монстр. Наряду с Сильвой лучший в Сити.
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