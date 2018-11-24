«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 0:4 (0:3)
Голы: Сильва 11, Стерлинг 19, Сане 34, Сане 90+3
«Вест Хэм»: Фабьянски, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку (Крессуэлл 46), Мба Обьянг, Райс, Дианьяна (Чичарито 55), Антонио, Андерсон (Лукас 68), Арнаутович
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф, Сильва, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден 69), Стерлинг (Марез 74), Кун Агуэро (Габриэл Жезус 81), Сане
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Судья: Марринер Андре.
В параллельном матче «Ливерпуль» переиграл «Уотфорд».
Только Андерсон нравится, потеет в каждом матче, хоть польза есть. Арнаутович вообще расслабился на фоне слухов о переходе в МЮ. А Антонио бестолковый бегунок, который порет все моменты. Вот надеюсь, Насри подпишут.
Только Андерсон нравится, потеет в каждом матче, хоть польза есть. Арнаутович вообще расслабился на фоне слухов о переходе в МЮ. А Антонио бестолковый бегунок, который порет все моменты. Вот надеюсь, Насри подпишут.
Поэтому АПЛ лучший чемпионат , ахахаха))))))))))))
Давай Пеп, покажи им всем как надо доминировать на поле.
До этого славные болельщики апл не знали гегемонию)
Поэтому АПЛ лучший чемпионат , ахахаха))))))))))))
Давай Пеп, покажи им всем как надо доминировать на поле.
До этого славные болельщики апл не знали гегемонию)
У ВХ большие проблемы в обороне и бревна в атаке, Пеллегрини выжал максимум. Ждем Насри в ВХ, усилит их атаку. Саба хорош, как батька отыграл.
Пожелаем Маэстро и Сабе удачи!
У ВХ большие проблемы в обороне и бревна в атаке, Пеллегрини выжал максимум. Ждем Насри в ВХ, усилит их атаку. Саба хорош, как батька отыграл.
Пожелаем Маэстро и Сабе удачи!
респект пеллегрини, что не ставит автобус как некоторые)))
респект пеллегрини, что не ставит автобус как некоторые)))