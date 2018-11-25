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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 27’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Глушаков: «Всех с победой!»

сегодня, 17:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ выложил в своём «инстаграме» фото из раздевалки «красно-белых».

Всех наших мам с их днём! Долгожданное фото из раздевалки. Всех с победой! Дай бог таких радостных фотографий побольше!

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Байкал-38
   4 / 829
сегодня в 17:28
ох и не просто тебе сейчас ,сказать то нечего,как всегда ,да ещие и аргументов ноль))))))))
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил cska.78
   217 / 829
сегодня в 17:26
Дениска вернулся :)
ветреные тарасовцы пока воздерживаются от комментариев,
окрылены новым чувством и боятся признаться)
MALOVAR
MALOVAR
   4 / 829
сегодня в 17:26
Ден,спасибо что умыли Ваню худшего и прочих школьников
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 17:24
Самый грязный человек в российском футболе, поблагодари москалёва.
cska.78
cska.78
   66 / 829
сегодня в 17:23
Дениска вернулся :)
iNels
iNels
   108 / 829
сегодня в 17:21
а комменты то прикрыл)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   217 / 829
сегодня в 17:21
бесстыдный самогонщик из бани
Байкал-38
Байкал-38
   84 / 829
сегодня в 17:20
Легенда и капитан Спартака!
Уже наверное те кто его ещё вчера предавал анафеме, песни в его честь распевают, такие они переменчивые и непостоянные спартачи!!!
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