Альба: «Я верю Серхио Рамосу»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поддержал игрока «Реала» Серхио Рамоса, которого обвиняют в употреблении допинга.

Рамос - профессионал. Он отдаёт все силы ради «Реала» и сборной Испании. Я ему верю. Мне не нравится, что его оскорбляют без доказательств.