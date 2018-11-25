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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 6’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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Альба: «Я верю Серхио Рамосу»

сегодня, 17:58

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поддержал игрока «Реала» Серхио Рамоса, которого обвиняют в употреблении допинга.

Рамос - профессионал. Он отдаёт все силы ради «Реала» и сборной Испании. Я ему верю. Мне не нравится, что его оскорбляют без доказательств. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 844
сегодня в 18:49
Странно, мне казалось Серхио может за себя постоять.
Шишанутый
Шишанутый
   37 / 844
сегодня в 18:45
Сомнений в честности Рамоса быть не может. Это игрок преданный футболу и не когда бы не пошол на допинг. Даже заклятые "друзья" из Католонии ему верят а это о многом говорит. Рамос великий игрок футбола и нелзя порочить его добропорядочное имя. Журналистов надо отшрафовать кто придумал эти слухи!
ману дель мораль
ману дель мораль ответил Russiаnhammer
   186 / 844
сегодня в 18:39
так себе анальщик как что-нибудь пукнет..только сам и смеется
Я смотрю вы, барсуки, не так себе анальщики, спецы дескать в этом поприще?)
Ну не удивительно, какой клуб такие и глоры. Грязные апчхи, кудряши с инквизиторами вообще скоро превратят паблик в сплошной разврат.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   113 / 844
сегодня в 18:11
так себе анальщик как что-нибудь пукнет..только сам и смеется
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил fanliverpoolfan
   106 / 844
сегодня в 18:03
Барсук впрягся за мадридца
Один общий поставщик последних достижений китайской спортивной фармакопеи просто наверное
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   97 / 844
сегодня в 18:00
Барсук впрягся за мадридца
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