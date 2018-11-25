Альба: «Я верю Серхио Рамосу»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поддержал игрока «Реала» Серхио Рамоса, которого обвиняют в употреблении допинга.
Рамос - профессионал. Он отдаёт все силы ради «Реала» и сборной Испании. Я ему верю. Мне не нравится, что его оскорбляют без доказательств.
Ну не удивительно, какой клуб такие и глоры. Грязные апчхи, кудряши с инквизиторами вообще скоро превратят паблик в сплошной разврат.
Ну не удивительно, какой клуб такие и глоры. Грязные апчхи, кудряши с инквизиторами вообще скоро превратят паблик в сплошной разврат.