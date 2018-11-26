Клубы РПЛ в 2017 году суммарно потратили на трансферы 184,2 млн евро

Согласно отчету по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, клубы РПЛ в 2017 году потратили на трансферную кампанию 184,2 млн евро.

Трансферные расходы клубов Российской Премьер-Лиги в 2017 году составили €184,2 млн, что на €44,6 млн больше, чем в 2016 году, и на €139 млн больше, чем в 2015 году. Рекордной суммой трансферной деятельности за пятилетний отрезок стал 2013 год, когда клубы РПЛ потратили €434,6 млн.

Необходимо учитывать, что в связи с волатильностью курсов валют и особенностями учета трансферных доходов и расходов в финансовой отчетности спортивных клубов, прямая корреляция с финансовыми показателями клубов отсутствует.