  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.00 3.14 2.70
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 2.99 3.28 2.59
ГлавнаяНовости

Клубы РПЛ в 2017 году суммарно потратили на трансферы 184,2 млн евро

сегодня, 12:54

Согласно отчету по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, клубы РПЛ в 2017 году потратили на трансферную кампанию 184,2 млн евро.

Трансферные расходы клубов Российской Премьер-Лиги в 2017 году составили €184,2 млн, что на €44,6 млн больше, чем в 2016 году, и на €139 млн больше, чем в 2015 году. Рекордной суммой трансферной деятельности за пятилетний отрезок стал 2013 год, когда клубы РПЛ потратили €434,6 млн.

Необходимо учитывать, что в связи с волатильностью курсов валют и особенностями учета трансферных доходов и расходов в финансовой отчетности спортивных клубов, прямая корреляция с финансовыми показателями клубов отсутствует.

Ранее также стало известно, сколько суммарно заработали клубы РПЛ на продаже билетов в сезоне-2017/18.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клубы РПЛ заработали на продаже билетов в сезоне-17/18 более 3 млрд рублей
Сегодня, 12:22 Комментарии21
Средняя зарплата в «Барселоне» превысила 10 млн фунтов
Сегодня, 11:34 Комментарии18
Геркус отказался комментировать невыплату премиальных Фернандешу
23 ноября Комментарии13
«Балтика» рассчиталась с долгами перед всеми футболистами
22 ноября Комментарии3
У ПСЖ может смениться титульный спонсор
22 ноября Комментарии6
«Балтика» получила от Калининградской области 167 млн рублей
21 ноября Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   54 / 889
сегодня в 14:05
Только играют также плохо .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 889
сегодня в 13:57
Стоимость одного Неймара. Дурдом, одним словом...
КЭТиК
КЭТиК
   191 / 889
сегодня в 13:32
Где-то 12-13 млрд. в рублях.
greck
greck
сегодня в 13:29
а вот этот вот второй абзац для кого написан? перевести забыли? корреляция....волатильность....за такие слова не банят?
шацк
шацк
   190 / 889
сегодня в 13:07
Больше половины наверняка зенит потратил.
LOpp
LOpp
   21 / 889
сегодня в 13:01
из этих 184 млн, только летом Зенит потратил 90 млн на аргентинских симулянтов.
cska.78
cska.78
   37 / 889
сегодня в 12:57
На одного лавочника Педрошу Федун только выкинул 12 лямов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100