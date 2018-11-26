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Клубы РПЛ заработали на продаже билетов в сезоне-17/18 более 3 млрд рублей

сегодня, 12:22

Клубы РПЛ суммарно заработали с продажи билетов в сезоне-2017/18 более 3 млрд рублей. Об этом говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Общая сумма билетной выручки клубов РПЛ без учета клубов, покинувших высший дивизион, составляет 3,02 млрд рублей. Из них 1,275 млрд (42,2%) составили билеты на матчи РПЛ, 695,7 млн (23%) - абонементы, 575,9 млн (19%) - билеты на матчи Лиги чемпионов, 453,1 млн (15%) - билетная программа на матчи Лиги Европы, 23,3 млн (0,8%) - билеты на Кубок России.

Отмечается, что суммарная выручка клубов за год выросла почти на 55%. Этому поспособствовал значительный рост посещаемости матчей российских клубов.

Напомним, что вчера завершился первый круг РПЛ сезона-2018/19.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Риелтор с берегов Невы
   34 / 888
сегодня в 12:39
Я собрался на игру с ростовом, а места за два дня остались только на галёрке. На лигу европы пойду весной уже. Вот думаю на рубин идти или нет. Скорее пойду, но билеты надо брать уже сейчас.
На рубине посещаемость "просядет"
У всех, кроме Виража, абонементы закончились. Продлевать только в декабре-январе будут.
AgentART
AgentART
   27 / 888
сегодня в 12:38
55 процентов чисто питерская выручка.
Brigar
Brigar
   20 / 888
сегодня в 12:32
На почти пустой закрывашке пупсики много не заработают, приходится повышать цены на бензин.
ДАША Д
ДАША Д
   150 / 888
сегодня в 12:30
Интересно куда делась выручка Анжи.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:29
Я собрался на игру с ростовом, а места за два дня остались только на галёрке. На лигу европы пойду весной уже. Вот думаю на рубин идти или нет. Скорее пойду, но билеты надо брать уже сейчас.
drug01
drug01
   90 / 888
сегодня в 12:23
Один 3енит сорит деньгами!
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