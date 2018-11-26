Клубы РПЛ заработали на продаже билетов в сезоне-17/18 более 3 млрд рублей

сегодня, 12:22

Клубы РПЛ суммарно заработали с продажи билетов в сезоне-2017/18 более 3 млрд рублей. Об этом говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Общая сумма билетной выручки клубов РПЛ без учета клубов, покинувших высший дивизион, составляет 3,02 млрд рублей. Из них 1,275 млрд (42,2%) составили билеты на матчи РПЛ , 695,7 млн (23%) - абонементы, 575,9 млн (19%) - билеты на матчи Лиги чемпионов, 453,1 млн (15%) - билетная программа на матчи Лиги Европы, 23,3 млн (0,8%) - билеты на Кубок России.

Отмечается, что суммарная выручка клубов за год выросла почти на 55%. Этому поспособствовал значительный рост посещаемости матчей российских клубов.