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Средняя зарплата в «Барселоне» превысила 10 млн фунтов

сегодня, 11:34

Согласно последним отчетам статистического портала Global Sports Salaries Survey, «Барселона» стала первым клубом мира, средний уровень зарплат в котором превысил 10 млн фунтов (около 11,3 млн евро) в год. Еще в прошлом году каталонцы платили своим игрокам в среднем 7,2 млн евро.

На втором месте расположились соперники «сине-гранатовых», «Реал». Футболисты «сливочных» зарабатывают 8,1 млн фунтов. Следующие шесть позиций в списке занимают клубы NBA.

«Манчестер Юнайтед» находится в этом списке выше всех остальных команд Премьер-Лиги - 10-е место. Средняя зарплата манкунианских игроков составляет 6,53 млн фунтов. Футболисты «Манчестер Сити» зарабатывают в среднем 5,93 млн фунтов (20-е место). «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» занимают места в топ-40.

Интересно, что «Ювентус» за год переместился с 32-го места на девятое после трансфера Криштиану Роналду.

По общей стоимости кадров «Барселона» занимает пятое место в мире.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   345 / 888
сегодня в 12:38
А Миранчук говорит--сопли.Вот и выражение таких соплей.За соплей сопля.
Shamil79
Shamil79
   274 / 888
сегодня в 12:38
какой клуб такая и выручка!
ДСА
ДСА
   103 / 888
сегодня в 12:28
Вывод: Манчестер Юнайтед не рационально тратит деньги.
neomessi
neomessi ответил Великий Князь
   225 / 888
сегодня в 12:16
Зато не дом для престарелых. Нормальный клуб платить нормальные зарплаты своим футболистам, а не пенсии своим персионерам )
Juve14
Juve14
   93 / 888
сегодня в 12:05
Ах вот оно что! Месси инопланетянином то называют не изза его игры, а изза космической зарплаты
MALOVAR
MALOVAR ответил счет 7-0
   4 / 888
сегодня в 12:04
ну он хотябы сильнее Иваныча
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
   609 / 888
сегодня в 11:58
ну тут все понятно - меська десятку, остальным 894 человекам все что осталось)
cska plus
cska plus
   3 / 888
сегодня в 11:55
Фантастика.
Великий Князь
Великий Князь
   2 / 888
сегодня в 11:43
Ну не зря же это мешок №1 в мире.
счет 7-0
счет 7-0
   48 / 888
сегодня в 11:39
Скоро кутепов там играть будет, его папа договорится, все-таки ЗМС как никак.
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