Средняя зарплата в «Барселоне» превысила 10 млн фунтов

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Согласно последним отчетам статистического портала Global Sports Salaries Survey, «Барселона» стала первым клубом мира, средний уровень зарплат в котором превысил 10 млн фунтов (около 11,3 млн евро) в год. Еще в прошлом году каталонцы платили своим игрокам в среднем 7,2 млн евро.

На втором месте расположились соперники «сине-гранатовых», «Реал». Футболисты «сливочных» зарабатывают 8,1 млн фунтов. Следующие шесть позиций в списке занимают клубы NBA .

«Манчестер Юнайтед» находится в этом списке выше всех остальных команд Премьер-Лиги - 10-е место. Средняя зарплата манкунианских игроков составляет 6,53 млн фунтов. Футболисты «Манчестер Сити» зарабатывают в среднем 5,93 млн фунтов (20-е место). «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» занимают места в топ-40.

Интересно, что «Ювентус» за год переместился с 32-го места на девятое после трансфера Криштиану Роналду.