Экс-врач «Спартака»: «Зобнину хватит двух недель на восстановление»

Бывший врач «Спартака» доктор Лю Хуньшен прокомментировал травму Романа Зобнина, которую тот получил в недавнем матче против «Крыльев Советов».

Это ненадолго, если мениск сильно не пострадал. Пишут об операции, но не совсем так. Не думаю, что будет хирургическое вмешательство. В этой ситуации можно просто уколы делать. Думаю, двух недель на восстановление хватит, учитывая, что это другое колено, а не то, что было травмировано.