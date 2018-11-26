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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Экс-врач «Спартака»: «Зобнину хватит двух недель на восстановление»

сегодня, 17:46

Бывший врач «Спартака» доктор Лю Хуньшен прокомментировал травму Романа Зобнина, которую тот получил в недавнем матче против «Крыльев Советов».

Это ненадолго, если мениск сильно не пострадал. Пишут об операции, но не совсем так. Не думаю, что будет хирургическое вмешательство. В этой ситуации можно просто уколы делать. Думаю, двух недель на восстановление хватит, учитывая, что это другое колено, а не то, что было травмировано.

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Все комментарии
МапС
МапС
   330 / 889
сегодня в 18:38
Хочется в это верить, но если лечить, то качественно, торопиться не надо. Ромке здоровья!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   350 / 889
сегодня в 18:28
Диагноз по телевизору
Faustello
Faustello
   5 / 889
сегодня в 18:25
О, старина ЛюХрюшень ))
Caniggia
Caniggia
   428 / 889
сегодня в 18:12
Не везет пацану. Походу, 2-й Дзагоев будет. Здоровья!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   176 / 889
сегодня в 18:09
у Лю Ромка бы за пару дней восстановился
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   70 / 889
сегодня в 18:09
Много бывших лезут со своими комментариями.
Червиченко,китаец...водитель.
Кто их спрашивает?
Jum13
Jum13
   11 / 889
сегодня в 17:50
Лю знает, что говорит )))
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 17:48
Хрюши загубят парня, здоровья Роману, дёргай из хрюшатника пока не поздно.
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