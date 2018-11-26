Бекао и Сигурдссон смогут сыграть против «Виктории»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сообщил, что защитник Бекао и полузащитник Арнор Сигурдссон смогут сыграть против «Виктории» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру внутреннего чемпионата с «Ахматом» игроки пропустили из-за травм.

Бекао и Сигурдссон готовы сыграть завтра. Алан Дзагоев тренируется индивидуально, его состояние не самое хорошее, поэтому в завтрашней игре он не поможет.

В матче с «Ахматом» Марио Фернандес опять бросился в подкат. Он очень заряженный игрок и не сильно заботится о своем здоровье, я бы посоветовал вдобавок к шлему носить еще и маску. Лучше всего - до конца карьеры, для безопасности в стыках.