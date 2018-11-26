  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 2.97 3.18 2.69
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.05 3.26 2.56
ГлавнаяНовости

Бекао и Сигурдссон смогут сыграть против «Виктории»

сегодня, 16:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сообщил, что защитник Бекао и полузащитник Арнор Сигурдссон смогут сыграть против «Виктории» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игру внутреннего чемпионата с «Ахматом» игроки пропустили из-за травм.

Бекао и Сигурдссон готовы сыграть завтра. Алан Дзагоев тренируется индивидуально, его состояние не самое хорошее, поэтому в завтрашней игре он не поможет.

В матче с «Ахматом» Марио Фернандес опять бросился в подкат. Он очень заряженный игрок и не сильно заботится о своем здоровье, я бы посоветовал вдобавок к шлему носить еще и маску. Лучше всего - до конца карьеры, для безопасности в стыках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Червиченко: «Логики в заявлении „Фратрии“ о Глушакове нет»
Сегодня, 16:40 Комментарии10
Обляков: «ЦСКА не нужно дополнительно настраиваться на Лигу чемпионов»
Сегодня, 16:36 Комментарии2
Ганчаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию“ свысока»
Сегодня, 15:35 Комментарии12
Прядкин призвал РФС запретить проведение матча в манеже
Сегодня, 15:19 Комментарии19
ЦСКА: «Зима близко. Приходи посмотреть нападение одичаловых»
Сегодня, 15:07 ВидеоКомментарии13
Геркус: «Донором денег является государство. Ничего стыдного в этом нет»
Сегодня, 14:25 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 891
сегодня в 17:06
Отличная новость.
Jum13
Jum13
   11 / 891
сегодня в 16:35
Это хорошо. Здоровья парням!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100