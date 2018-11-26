Ганчаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию“ свысока»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Если вы не задаете вопросов о «Виктории», это не значит, что мы на нее смотрим свысока. Всегда надо играть на максимум физических и психологических возможностей, иначе это чревато с любым соперником. Даже с «Викторией».
Изменилась ли она? Нам она известна еще со времен БАТЭ. Этот же тренер [Павел Врба] был в «Анжи». Мы достаточно четко знаем, как они атакуют, обороняются и выполняют стандарты. Надо использовать это для себя, надавить на их недостатки.
Крменчик забил два мяча, но теперь травмирован. Но у них есть и другие нападающие такого плана. Ждем той игры, которую от «Виктории» знаем и которая была в первом матче.
Игра состоится 27 ноября в Москве. Команды рассудят арбитры из Нидерландов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1081476/gancharenko-viktor
Давайте уже определимся с фамилией)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1081476/gancharenko-viktor
Давайте уже определимся с фамилией)