Ганчаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию“ свысока»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

Если вы не задаете вопросов о «Виктории», это не значит, что мы на нее смотрим свысока. Всегда надо играть на максимум физических и психологических возможностей, иначе это чревато с любым соперником. Даже с «Викторией».

Изменилась ли она? Нам она известна еще со времен БАТЭ . Этот же тренер [Павел Врба] был в «Анжи». Мы достаточно четко знаем, как они атакуют, обороняются и выполняют стандарты. Надо использовать это для себя, надавить на их недостатки.

Крменчик забил два мяча, но теперь травмирован. Но у них есть и другие нападающие такого плана. Ждем той игры, которую от «Виктории» знаем и которая была в первом матче.