Обляков: «ЦСКА не нужно дополнительно настраиваться на Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о состоянии своего здоровья и поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

Как состояние руки? Рука в порядке. Восстанавливается потихоньку. Начинает работать все лучше и лучше. Не мешало в игре с «Ахматом». Помогает ли лангетка при подаче с фланга? Чем она поможет? Я же ногами в футбол играю.