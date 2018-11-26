  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.05 3.14 2.66
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.00 3.28 2.58
ГлавнаяНовости

ЦСКА: «Зима близко. Приходи посмотреть нападение одичаловых»

сегодня, 15:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияЗавтра в 20:55 Не начался

ЦСКА забавным образом анонсировал домашний матч Лиги чемпионов с «Викторией», обыграв сцены из известного сериала «Игра престолов».

ЦСКА и «Викторию» рассудят арбитры из Нидерландов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «ЦСКА не смотрит на „Викторию“ свысока»
Сегодня, 15:35 Комментарии3
Прядкин призвал РФС запретить проведение матча в манеже
Сегодня, 15:19 Комментарии6
Геркус: «Донором денег является государство. Ничего стыдного в этом нет»
Сегодня, 14:25 Комментарии11
Геркус: «Наконец, наш футбол начинает зарабатывать на посещении матчей»
Сегодня, 13:34 Комментарии5
Дриусси: «Дзюба – большой игрок и хороший человек, настоящая личность»
Сегодня, 13:28 Комментарии7
Гамула: «У „Зенита“ был спад, но теперь он уже преодолен»
Сегодня, 10:25 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 15:36
Надо побеждать.
КЭТиК
КЭТиК
   191 / 889
сегодня в 15:35
Не проиграть бы и всё в порядке.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил LOpp
   48 / 889
сегодня в 15:27
цска: «Вылет из ЛЧ близко. Приходи посмотреть на это»
ЦСКА в ЛЕ играть будет, ЛЧ нам ПОКА не по карману.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 889
сегодня в 15:24
Отличный подбор, так хрюшек взбудоражил!
ЦСКА ВИВАТ!!!
В победе ЦСКА не сомневаюсь.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   11 / 889
сегодня в 15:23
цска: «Вылет из ЛЧ близко. Приходи посмотреть на это»
Так вы уже вылетели даже не добравшись до ЛЧ, вся страна смотрела
LOpp
LOpp
   21 / 889
сегодня в 15:17
цска: «Вылет из ЛЧ близко. Приходи посмотреть на это»
cska.78
cska.78 ответил СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
   32 / 889
сегодня в 15:16
Мы Спартак а вы г
Ошибаешься, это пищевик ...., который никогда ничего не выигрывал в Европе(там Москалева с Лампочкиным нет), только 0:7 и 1:18

Почувствуй разницу!

cska.78
cska.78
   32 / 889
сегодня в 15:14
Победы ЦСКА!
СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
СПАРТАК М БОРУССИЯ Д ответил Гуфон за ЦСКА
сегодня в 15:12
Мы Спартак а вы г
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   68 / 889
сегодня в 15:10
Победа ЦСКА над середняком, таким же как Спартак!

ГАФ-ГАФ-ГАФ
wingback
wingback
   405 / 889
сегодня в 15:10
Там опечатка - не зима близко, а занос близко...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100