ЦСКА: «Зима близко. Приходи посмотреть нападение одичаловых»

ЦСКА забавным образом анонсировал домашний матч Лиги чемпионов с «Викторией», обыграв сцены из известного сериала «Игра престолов».
ЦСКА и «Викторию» рассудят арбитры из Нидерландов.
ЦСКА забавным образом анонсировал домашний матч Лиги чемпионов с «Викторией», обыграв сцены из известного сериала «Игра престолов».
ЦСКА и «Викторию» рассудят арбитры из Нидерландов.
ЦСКА ВИВАТ!!!
В победе ЦСКА не сомневаюсь.
ЦСКА ВИВАТ!!!
В победе ЦСКА не сомневаюсь.
Почувствуй разницу!
Почувствуй разницу!
ГАФ-ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ-ГАФ