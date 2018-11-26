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Червиченко: «Логики в заявлении „Фратрии“ о Глушакове нет»

сегодня, 16:40

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление объединения болельщиков «Фратрия» о том, что полузащитник Денис Глушаков не заслуживает капитанской повязки.

Логики в этих заявлениях нет, поскольку странно, что Глушаков наводит смуту в команде еще начиная с времен Карпина и Аленичева, но все равно остается в составе, еще и капитаном является. Да, он внес значительный вклад в золотой «Спартак». Странно это все…

Уравновешенность и логика болельщиков не всегда попадают в рамки здравого смысла. Если такая логика, то почему Глушаков все еще в команде? От людей, которые баламутят воду в команде, как правило, быстро избавляются.

Могу точно сказать, что руководство и тренерский штаб вряд ли пойдут на уступки по этому вопросу. Сегодня им не нравится Глушаков, а завтра еще кто-нибудь не понравится. Но не болельщики же выдают деньги клубу. Судьбу клуба решают другие люди. То, что они не идут на поводу кричащей группы людей, это абсолютно правильно.

По спортивным показателям Глушаков давно уже должен искать команду рангом и амбициями ниже. В «Спартаке» он больше не тянет. Рианчо в точку сказал о том, что Глушаков носится по полю, как курица без головы. Время в «Спартаке» у Глушакова закончилось. Он чисто по спортивным причинам не должен играть за «Спартак».

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   11 / 891
сегодня в 17:17
В спартаке вообще нет логики. Какой клуб - такие и фанатики
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   61 / 891
сегодня в 17:11
    cska plus
    cska plus
       3 / 891
    сегодня в 17:10
    Червь скоро всех хрюшек выведет на чистую воду.
    ziborock
    ziborock ответил Чингачгук
       19 / 891
    сегодня в 16:52
    Какая логика может быть у тарасовских пупсиков?
    1 команда
    1 команда
       118 / 891
    сегодня в 16:51
    В тарасовке давно разучились думать от безысходности и бестрофейности.
    ДАША Д
    ДАША Д
       156 / 891
    сегодня в 16:49
    Команда играет для зрителя.
    Зритель всегда прав
    ziborock
    ziborock
       19 / 891
    сегодня в 16:49
    Капитан Логика на связи!)))
    Червиченко: Джикия — не соответствует уровню Спартака! Декабрь 2016
    Червиченко: Без Джикии ничего хорошего Спартак не ждёт! Февраль 2018
    DDT
    DDT
       526 / 891
    сегодня в 16:47
    @Время в «Спартаке» у Глушакова закончилось. Он чисто по спортивным причинам не должен играть за «Спартак»@ - вот это верно на все 146%
    Almazny
    Almazny
       35 / 891
    сегодня в 16:46
    Глушаковым попользовались и хотят выкинуть, как использованный пр-в.
    Чингачгук
    Чингачгук
       32 / 891
    сегодня в 16:41
    Какая логика может быть у тарасовских пупсиков?
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