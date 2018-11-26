Червиченко: «Логики в заявлении „Фратрии“ о Глушакове нет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление объединения болельщиков «Фратрия» о том, что полузащитник Денис Глушаков не заслуживает капитанской повязки.

Логики в этих заявлениях нет, поскольку странно, что Глушаков наводит смуту в команде еще начиная с времен Карпина и Аленичева, но все равно остается в составе, еще и капитаном является. Да, он внес значительный вклад в золотой «Спартак». Странно это все…

Уравновешенность и логика болельщиков не всегда попадают в рамки здравого смысла. Если такая логика, то почему Глушаков все еще в команде? От людей, которые баламутят воду в команде, как правило, быстро избавляются.

Могу точно сказать, что руководство и тренерский штаб вряд ли пойдут на уступки по этому вопросу. Сегодня им не нравится Глушаков, а завтра еще кто-нибудь не понравится. Но не болельщики же выдают деньги клубу. Судьбу клуба решают другие люди. То, что они не идут на поводу кричащей группы людей, это абсолютно правильно.

По спортивным показателям Глушаков давно уже должен искать команду рангом и амбициями ниже. В «Спартаке» он больше не тянет. Рианчо в точку сказал о том, что Глушаков носится по полю, как курица без головы. Время в «Спартаке» у Глушакова закончилось. Он чисто по спортивным причинам не должен играть за «Спартак».