Прядкин призвал РФС запретить проведение матча в манеже

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже.

Можете написать себе: лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Ко мне куча руководителей клубов обратились с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили все документы, сегодня направлено моё обращение в «Енисей». Сегодня к исходу дня, думаю, будет решение о месте проведения матча. Мы направили письмо о том, что запрещаем проведение матча в манеже. Пусть там играют молодежные команды.

Нам пришло официальное уведомление от нашего ТВ-партнера, что это никуда не годится и нарушает контракт. Мы еще перед стыковыми матчами с участием «Енисея» говорили, что в следующих сезонах в манежах матчи не проводить. Это было решение исполкома. Потом я, к сожалению, отсутствовал на заседании бюро, где обсуждали проведение матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Да, в регламенте есть такая норма, но мы выступаем против. И нас РФС должен услышать.

Это ведь уже второй случай: мы уже допустили стадион «Енисея» со второй категорией. Теперь допускаем манеж? Я считаю, что это неправильно. И «Ахмат» верно выступает достаточно жестко. Мы же будем платить «Матч ТВ» штрафы за такое.

Мы принимали исполкомом медицинский регламент. Если меньше «-15» градусов температура, то матч переносится на резервный день. Есть резервные арены, по одной из них мы разговаривали. Пожалуйста, используйте их.