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Прядкин призвал РФС запретить проведение матча в манеже

сегодня, 15:19
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил против проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже.

Можете написать себе: лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Ко мне куча руководителей клубов обратились с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили все документы, сегодня направлено моё обращение в «Енисей». Сегодня к исходу дня, думаю, будет решение о месте проведения матча. Мы направили письмо о том, что запрещаем проведение матча в манеже. Пусть там играют молодежные команды.

Нам пришло официальное уведомление от нашего ТВ-партнера, что это никуда не годится и нарушает контракт. Мы еще перед стыковыми матчами с участием «Енисея» говорили, что в следующих сезонах в манежах матчи не проводить. Это было решение исполкома. Потом я, к сожалению, отсутствовал на заседании бюро, где обсуждали проведение матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Да, в регламенте есть такая норма, но мы выступаем против. И нас РФС должен услышать.

Это ведь уже второй случай: мы уже допустили стадион «Енисея» со второй категорией. Теперь допускаем манеж? Я считаю, что это неправильно. И «Ахмат» верно выступает достаточно жестко. Мы же будем платить «Матч ТВ» штрафы за такое.

Мы принимали исполкомом медицинский регламент. Если меньше «-15» градусов температура, то матч переносится на резервный день. Есть резервные арены, по одной из них мы разговаривали. Пожалуйста, используйте их.

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Все комментарии
борька
борька
   219 / 889
сегодня в 15:38
Голос разума пролепетал Прядкин
Shamil79
Shamil79
   273 / 889
сегодня в 15:38
это в последний раз
Brigar
Brigar
   20 / 889
сегодня в 15:36
Прядкин правильно поступает.
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 15:35
Хоть здесь по закону выступили и то прогресс.
ndedov
ndedov
   210 / 889
сегодня в 15:35
Правильно, давайте играть на льду тогда красным мячиком в снегопад. Чисто по-русски так сказать. Каждый год одно и тоже. Решили бы один раз. Нет стадиона с крышей, значит нет и клуба такого на карте страны и все. Всем удачи.
Palex
Palex
   150 / 889
сегодня в 15:31
Зашевились и то хорошо.
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