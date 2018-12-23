Иско не побежал с «Реалом» круг почета после выигрыша клубного ЧМ

Полузащитник «Реала» Иско проигнорировал круг почета после победы на клубном чемпионате мира. Футболист после победы над клубом из ОАЭ «Аль-Аином» сразу же пошел в раздевалку. Отметим, что хавбек участия в матче не принимал.
Напомним, что ходят слухи о том, что Иско наверняка в ближайшем будущем покинет «Реал». Одним из претендентов на Иско является «Манчестер Сити».
Не могут её организовывать.
Великие игроки подобной техники и стиля Платини, Киган, Баджо читали игру, организовывали её пасом,задавали ритм , хорошо били штрафные.
Не могут её организовывать.
Великие игроки подобной техники и стиля Платини, Киган, Баджо читали игру, организовывали её пасом,задавали ритм , хорошо били штрафные.