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Иско не побежал с «Реалом» круг почета после выигрыша клубного ЧМ

23 декабря 2018, 23:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Аин (Эль-Айн)Аль-АинМатч завершен

Полузащитник «Реала» Иско проигнорировал круг почета после победы на клубном чемпионате мира. Футболист после победы над клубом из ОАЭ «Аль-Аином» сразу же пошел в раздевалку. Отметим, что хавбек участия в матче не принимал.

Напомним, что ходят слухи о том, что Иско наверняка в ближайшем будущем покинет «Реал». Одним из претендентов на Иско является «Манчестер Сити».

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
112910415
112910415
25 декабря 2018 в 06:42
ослабел совсем
ЮЗИК
ЮЗИК
24 декабря 2018 в 17:39
Будет прощаться с Реалом
Ruslan3132
Ruslan3132
24 декабря 2018 в 17:07
минуты не сыграл, че ему бегать там. Правильно сделал. Солари пусть бегает, 7
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
24 декабря 2018 в 15:57
Прирос к скамейке аххах
ESPANOL
ESPANOL
24 декабря 2018 в 10:11
Ну и правильно сделал! Только неудачники могут радоваться этому призу для дворовых команд. Если в финале играет арабская команда, то с этим лжечемпионатом все ясно уже давно. Кто то на этом приличные бабки рубит, хотя может я и ошибаюсь. Для этого нужна приличная телеаудитория, а кроме арабов и японцев этот турнир никому не интересен, поэтому, скорее всего, с 21 года его вообщене будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ SHMEL (раскрыть)
24 декабря 2018 в 10:04
да уж ,даже четырехместные уже не уважают королевичей,имеют право,унизили знатно третий состав
112910415
112910415
24 декабря 2018 в 08:06
на выход готовится
VIPded
VIPded
24 декабря 2018 в 08:05
А чего бегать вокруг поля, на которое и не выпустил тренер?
EAGinLE
EAGinLE
24 декабря 2018 в 07:51
Устал сидеть.
SHMEL
SHMEL
24 декабря 2018 в 07:24
Какой клуб,такие и игроки...
ДСА
ДСА
24 декабря 2018 в 07:09
Культура отсутствует напрочь.
Roman73
Roman73
24 декабря 2018 в 06:22
Иско что-то вроде Азара, это не великие футболисты, они техничны,хорошо таскают мяч, Азар пронзительнее бьёт по воротам,но и тот и другой не видят поле, не читают игру.
Не могут её организовывать.
Великие игроки подобной техники и стиля Платини, Киган, Баджо читали игру, организовывали её пасом,задавали ритм , хорошо били штрафные.
рус фан
рус фан
24 декабря 2018 в 03:11
Иско и Солари походу не смогли пока найти общий язык, Иско 4-ре раза брал с Реалом ЛЧ, выигрывал и примеру и кубок, вполне возможно в англии он станет лучше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
24 декабря 2018 в 01:37
как и Бабаев Тошича,Мусу,Хонду,Думбия...
Colchoneros
Colchoneros
24 декабря 2018 в 00:39
Иско: Да! Мне стыдно!
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