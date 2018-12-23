Суперклуб с ужасным вкусом на футболистов

«Соккер.ру» удивляют фамилии тех, кого Вудворд собирается подписать зимой после отставки Моуриньо. Неужели прежних граблей мало?
Футболисты и агенты управляют МЮ
Английские СМИ часто говорят о футболистах, коими интересуется МЮ - один из двух самых богатых клубов планеты. Второй - «Реал», при Зидане взял паузу в больших сделках, а главный трансфер оказался со знаком минус, ведь потеряли Роналду.
МЮ не смог компенсировать потерю тренера Фергюсона, не говоря о звездах его состава. А ведь выборы тренера - тоже трансферная активность. Нужно найти человека, изучить, обыграть конкурентов в борьбе за наставника, поддержать на новом месте.
У «красных дьяволов» странная трансферная политика. В свое время Райола даже намекал, что может входить в офис клуба, открывая дверь ногой – в МЮ было пять его клиентов. Когда Жорже Мендеш пытался похожим образом захватить «Реал», Перес сопротивлялся.
У Вудворда такого же авторитета нет. А сейчас еще и выяснили, что не Моуриньо попросил купить контракт Погба за рекордные на тот момент деньги, хотя и подписал другого клиента Райолы – Златана. Возможно, дело именно в исполнительном директоре?
Фанаты не случайно в начале сентября заказали самолет и растянули в небе баннер: «Эд Вудворд – специалист по провалам». Давайте считать. Моуриньо подписал новый контракт с МЮ в январе этого года, до лета 2020. Странное решение!
Мендеш выбил для своего клиента царские условия, а теперь после увольнения португалец получит около 24 миллионов фунтов. Феллаини и Де Хеа вертят в этом году клубом, как хотят. Бельгиец заключил новый контракт, по которому ему платят больше, чем Давиду.
У манкунианцев перегружена зарплатная ведомость. Санчесу выдали рекордную зарплату сразу же, чем взбесили остальных. Пауки в банке столкнулись, скромняг, как Канте, не нашлось. И в результате получилось, что Вудвордом манипулируют. Ничего он не контролирует – ни будущее Лукаку с Погба, ни подписание контракта с Де Хеа.
Раз 10 уже сообщали, что сделка с Давидом «согласована», а подписания не было. Понятно, что агенты других футболистов учатся у представителей Феллаини, Санчеса и Моуриньо. Все доят МЮ, как только могут, ведь деньги есть.
В клубе часто идут войны наемников
У МЮ в основном хорошие игроки. Но часто недостаточно хорошие для великолепной игры. Соединить их в одну команду сложно. Например, Рэшфорд не форвард для балансировки минусов Лукаку. И ведь часто видно сразу. Манджукич и Роналду – связка, а вот Дибала и Месси – не связка. Опытные менеджеры чувствуют, кто не сыграется.
А Вудворд напихал Мату, Лингарда, Санчеса, Рэшфорда, Марсьяля и Лукаку в одну атаку. Странные ставки на тех, кто хотел бы помочь, а не сможет, у Эда каждый год. Погба, Санчес, Шоу и все, кто радовался отставке Моуриньо, не победили. Ведь это была не гражданская война, а наемническая.
Ни Жозе, ни названые футболисты не чувствовали ответственность перед фанатами МЮ. Сульшер вчера очень правильно сделал, что напомнил о статусе клуба. Ведь Моуриньо и футболисты несколько лет больше о себе любимых рассуждали, пальцы показывали, конфликтовали с наставником и друг с другом. Забыли, кого представляют.
МЮ - один из величайших клубов в истории. Но не будут чемпионами под руководством людей, которые подозревают, что Марсьяль подумывает об уходе – его агент об этом сказал после автоматического продолжения соглашения на год, и всерьез собрались купить Дугласа Косту на замену французу.
Еще и заплатят за резервиста «Ювентуса» 60 млн евро, хотя даже в момент ухода из «Шахтера» бразилец не стоил столько. Конечно, и у Фергюсона бывали трансферные проколы. Но у сэра Алекса объективно был вкус на игроков, которые подойдут команде. Примеров десятки – от Кантона и Шмейхеля до Видича и Фердинанда. Через Ван дер Сара и Ван Перси.
«Красные дьяволы» умели вербовать будущих героев и спасителей. И когда за дикие по тем временам деньги покупали тинэйджера Руни, и когда подписывали Бербатова. А после Фергюсона «Манчестер Юнайтед» перекроил топ-10 самых дорогих подписаний в истории клуба, но там почти одни неудачи.
Не снимания из Моуриньо ни грамма из груза ответственности за команду, необходимо признать, что в МЮ не набрали такой гармоничный состав, как был у «Интера», с которым Жозе выигрывал ЛЧ. Нет команды бойцов, которые вместе не сдаются до последней минуты.
Если взглянуть на набор игроков, где Де Хеа рядом со Смоллингом, Погба рядом с Феллаини, а Мате надо отдавать передачи на Лукаку, то становится понятно, в каком плане МЮ отстал от конкурентов. Многие гранды четко знают, какие игроки нужны, выгодны и подойдут.
А «красные дьяволы» просто швыряют сотни миллионов фунтов в топку. И останавливаться после Моуриньо не собираются. Могут идти за Кулибали, а привезти за огромные деньги Магуайра. Причем и тот, и другой могут провалиться именно в МЮ. Жозе ушел, а проблема осталась. Если Глейзерам хочется возродить великую команду на радость легендам клуба и миллионам фанатов, им нужна еще одна отставка.
Остро нужен спортивный директор
И вряд ли новичок, как Шмейхель. Даже Маротта, невзирая на возраст и веселое прошлое, мог бы подойти лучше, чем Вудворд. Однако экс-босс «Ювентуса» ушел в «Интер», а МЮ легко может зимой подписать Дугласа Косту, которого Джузеппе взял за меньшие деньги. И других футболистов, не способных поднять команду на новый уровень.
Фанаты МЮ рады, что впервые со времен Фергюсона их команда забила целых пять мячей. Сульшер может удачно сработаться с коллективом, поскольку норвежец как тренер лучше, чем думают.
Но если поклонники «Юнайтед» мечтают, что летом придет Почеттино, и состав вдруг станет таким сбалансированным, как у «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», то ошибаются. Отставка Моуриньо никак не влияет на качество принятых трансферных решений. А пока их принимает Вудворд – вряд ли все изменится.
Инвестиционный банкир в футболе разбирается наравне с менеджерами «Спартака». Причем не скрывает поверхностные знания. Считает, что доходы важнее трофеев. При этом окончательные решения принимает именно ставленник Глейзеров. Американцы воевали с Фергюсоном за каждого новичка, воевали с Моуриньо – помним вечные жалобы.
Но проблемы, скорее всего, комплексная. МЮ начали использовать – им стараются отдать тех, за кого другие предлагают намного меньше. «Реал» отказался от Погба, посчитав дорогим. За Ди Марию англичане заплатили больше, чем потом ПСЖ. За Марсьяля никто другой тогда 60 млн евро «Монако» бы не выдал.
Вудворду «втюхивают» случайный набор игроков. Санчес достал всех в «Арсенале» поведением, и его банально сбагрили. Это не аналог перехода Ван Перси в МЮ, когда Фергюсон вступил в тайный сговор с Венгером и сумел провернуть трансфер, после которого фанаты «канониров» жгли футболки, а голландец стал чемпионом Англии.
Сейчас Палкин из «Шахтера» знает, кто отдаст за Фреда 59 млн евро только в МЮ. В «Челси» понимали, что Мата в МЮ вряд ли заиграет так, как в лучшем сезоне в Лондоне. А «Эвертон» получил 84.7 млн евро за Лукаку и доволен, как и в случае с продажей Феллаини за 32.4 млн евро – первый трансфер после Фергюсона, но далеко не самый глупый.
У МЮ нет трансферной стратегии
В другой команде с иным подходом Санчес, Линделеф, Шнейдерлин, Депай, Эррера, Байи, Мхитарян, Матич, Мата, Фред, Марсьяль, Ди Мария, Лукаку и Погба – а здесь все по цене от 30 до 105 млн евро, могли показать другой футбол. Более качественный и уместный.
Но если Вудворд случайным образом комбинирует футболистов, то виноваты не только тренеры. Например, МЮ может отпустить Погба и Лукаку, а подписать Дугласа Косту, Дембеле и Джошуа Кинга. И какой смысл в подобных перестановках? Трансферы в случайном порядке, а Дуглас и Усман еще и недисциплинированные парни.
Существуют клубы, которые уничтожаются изнутри. Грустно, если МЮ окончательно стал одним из них. Ведь идеально попасть в спортивного директора не у всех получается, даже если речь о мастерах трансферного рынка. Англичане столько раз просчитались, что отставка Моуриньо лишь первый шаг из двух. Клубу нужно менять руководство.
А если увидите, что в январе Вудворд и дальше скупает дорогих игроков, знайте – ни Почеттино, ни любой другой наставник не вернут МЮ туда, где его оставил сэр Алекс. А оставил шотландец их на 1 месте. Опередили принципиальных соперников из «Сити» на 11 очков, а «Ливерпуль» тогда отстал на 28.
Сейчас Клопп посреди сезона выше уже на девятнадцать пунктов, ведь трансферы Ван Дейка, Салаха, Кейта, Мане, Фирмино, Вейналдума и Шакири – в «яблочко». А «Манчестер Юнайтед» собирается отдать 60 млн евро за Дугласа Косту, у которого в этом сезоне ни одного результативного действия.