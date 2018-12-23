Суперклуб с ужасным вкусом на футболистов

вчера, 19:41

«Соккер.ру» удивляют фамилии тех, кого Вудворд собирается подписать зимой после отставки Моуриньо. Неужели прежних граблей мало?

Футболисты и агенты управляют МЮ

Английские СМИ часто говорят о футболистах, коими интересуется МЮ - один из двух самых богатых клубов планеты. Второй - «Реал», при Зидане взял паузу в больших сделках, а главный трансфер оказался со знаком минус, ведь потеряли Роналду.

МЮ не смог компенсировать потерю тренера Фергюсона, не говоря о звездах его состава. А ведь выборы тренера - тоже трансферная активность. Нужно найти человека, изучить, обыграть конкурентов в борьбе за наставника, поддержать на новом месте.

У «красных дьяволов» странная трансферная политика. В свое время Райола даже намекал, что может входить в офис клуба, открывая дверь ногой – в МЮ было пять его клиентов. Когда Жорже Мендеш пытался похожим образом захватить «Реал», Перес сопротивлялся.

У Вудворда такого же авторитета нет. А сейчас еще и выяснили, что не Моуриньо попросил купить контракт Погба за рекордные на тот момент деньги, хотя и подписал другого клиента Райолы – Златана. Возможно, дело именно в исполнительном директоре?

Фанаты не случайно в начале сентября заказали самолет и растянули в небе баннер: «Эд Вудворд – специалист по провалам». Давайте считать. Моуриньо подписал новый контракт с МЮ в январе этого года, до лета 2020. Странное решение!

Мендеш выбил для своего клиента царские условия, а теперь после увольнения португалец получит около 24 миллионов фунтов. Феллаини и Де Хеа вертят в этом году клубом, как хотят. Бельгиец заключил новый контракт, по которому ему платят больше, чем Давиду.

У манкунианцев перегружена зарплатная ведомость. Санчесу выдали рекордную зарплату сразу же, чем взбесили остальных. Пауки в банке столкнулись, скромняг, как Канте, не нашлось. И в результате получилось, что Вудвордом манипулируют. Ничего он не контролирует – ни будущее Лукаку с Погба, ни подписание контракта с Де Хеа.

Раз 10 уже сообщали, что сделка с Давидом «согласована», а подписания не было. Понятно, что агенты других футболистов учатся у представителей Феллаини, Санчеса и Моуриньо. Все доят МЮ , как только могут, ведь деньги есть.

В клубе часто идут войны наемников

У МЮ в основном хорошие игроки. Но часто недостаточно хорошие для великолепной игры. Соединить их в одну команду сложно. Например, Рэшфорд не форвард для балансировки минусов Лукаку. И ведь часто видно сразу. Манджукич и Роналду – связка, а вот Дибала и Месси – не связка. Опытные менеджеры чувствуют, кто не сыграется.

А Вудворд напихал Мату, Лингарда, Санчеса, Рэшфорда, Марсьяля и Лукаку в одну атаку. Странные ставки на тех, кто хотел бы помочь, а не сможет, у Эда каждый год. Погба, Санчес, Шоу и все, кто радовался отставке Моуриньо, не победили. Ведь это была не гражданская война, а наемническая.

Ни Жозе, ни названые футболисты не чувствовали ответственность перед фанатами МЮ . Сульшер вчера очень правильно сделал, что напомнил о статусе клуба. Ведь Моуриньо и футболисты несколько лет больше о себе любимых рассуждали, пальцы показывали, конфликтовали с наставником и друг с другом. Забыли, кого представляют.

МЮ - один из величайших клубов в истории. Но не будут чемпионами под руководством людей, которые подозревают, что Марсьяль подумывает об уходе – его агент об этом сказал после автоматического продолжения соглашения на год, и всерьез собрались купить Дугласа Косту на замену французу.

Еще и заплатят за резервиста «Ювентуса» 60 млн евро, хотя даже в момент ухода из «Шахтера» бразилец не стоил столько. Конечно, и у Фергюсона бывали трансферные проколы. Но у сэра Алекса объективно был вкус на игроков, которые подойдут команде. Примеров десятки – от Кантона и Шмейхеля до Видича и Фердинанда. Через Ван дер Сара и Ван Перси.

«Красные дьяволы» умели вербовать будущих героев и спасителей. И когда за дикие по тем временам деньги покупали тинэйджера Руни, и когда подписывали Бербатова. А после Фергюсона «Манчестер Юнайтед» перекроил топ-10 самых дорогих подписаний в истории клуба, но там почти одни неудачи.

Не снимания из Моуриньо ни грамма из груза ответственности за команду, необходимо признать, что в МЮ не набрали такой гармоничный состав, как был у «Интера», с которым Жозе выигрывал ЛЧ . Нет команды бойцов, которые вместе не сдаются до последней минуты.

Если взглянуть на набор игроков, где Де Хеа рядом со Смоллингом, Погба рядом с Феллаини, а Мате надо отдавать передачи на Лукаку, то становится понятно, в каком плане МЮ отстал от конкурентов. Многие гранды четко знают, какие игроки нужны, выгодны и подойдут.

А «красные дьяволы» просто швыряют сотни миллионов фунтов в топку. И останавливаться после Моуриньо не собираются. Могут идти за Кулибали, а привезти за огромные деньги Магуайра. Причем и тот, и другой могут провалиться именно в МЮ . Жозе ушел, а проблема осталась. Если Глейзерам хочется возродить великую команду на радость легендам клуба и миллионам фанатов, им нужна еще одна отставка.

Остро нужен спортивный директор

И вряд ли новичок, как Шмейхель. Даже Маротта, невзирая на возраст и веселое прошлое, мог бы подойти лучше, чем Вудворд. Однако экс-босс «Ювентуса» ушел в «Интер», а МЮ легко может зимой подписать Дугласа Косту, которого Джузеппе взял за меньшие деньги. И других футболистов, не способных поднять команду на новый уровень.

Фанаты МЮ рады, что впервые со времен Фергюсона их команда забила целых пять мячей. Сульшер может удачно сработаться с коллективом, поскольку норвежец как тренер лучше, чем думают.

Но если поклонники «Юнайтед» мечтают, что летом придет Почеттино, и состав вдруг станет таким сбалансированным, как у «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», то ошибаются. Отставка Моуриньо никак не влияет на качество принятых трансферных решений. А пока их принимает Вудворд – вряд ли все изменится.

Инвестиционный банкир в футболе разбирается наравне с менеджерами «Спартака». Причем не скрывает поверхностные знания. Считает, что доходы важнее трофеев. При этом окончательные решения принимает именно ставленник Глейзеров. Американцы воевали с Фергюсоном за каждого новичка, воевали с Моуриньо – помним вечные жалобы.

Но проблемы, скорее всего, комплексная. МЮ начали использовать – им стараются отдать тех, за кого другие предлагают намного меньше. «Реал» отказался от Погба, посчитав дорогим. За Ди Марию англичане заплатили больше, чем потом ПСЖ . За Марсьяля никто другой тогда 60 млн евро «Монако» бы не выдал.

Вудворду «втюхивают» случайный набор игроков. Санчес достал всех в «Арсенале» поведением, и его банально сбагрили. Это не аналог перехода Ван Перси в МЮ , когда Фергюсон вступил в тайный сговор с Венгером и сумел провернуть трансфер, после которого фанаты «канониров» жгли футболки, а голландец стал чемпионом Англии.

Сейчас Палкин из «Шахтера» знает, кто отдаст за Фреда 59 млн евро только в МЮ . В «Челси» понимали, что Мата в МЮ вряд ли заиграет так, как в лучшем сезоне в Лондоне. А «Эвертон» получил 84.7 млн евро за Лукаку и доволен, как и в случае с продажей Феллаини за 32.4 млн евро – первый трансфер после Фергюсона, но далеко не самый глупый.

У МЮ нет трансферной стратегии

В другой команде с иным подходом Санчес, Линделеф, Шнейдерлин, Депай, Эррера, Байи, Мхитарян, Матич, Мата, Фред, Марсьяль, Ди Мария, Лукаку и Погба – а здесь все по цене от 30 до 105 млн евро, могли показать другой футбол. Более качественный и уместный.

Но если Вудворд случайным образом комбинирует футболистов, то виноваты не только тренеры. Например, МЮ может отпустить Погба и Лукаку, а подписать Дугласа Косту, Дембеле и Джошуа Кинга. И какой смысл в подобных перестановках? Трансферы в случайном порядке, а Дуглас и Усман еще и недисциплинированные парни.

Существуют клубы, которые уничтожаются изнутри. Грустно, если МЮ окончательно стал одним из них. Ведь идеально попасть в спортивного директора не у всех получается, даже если речь о мастерах трансферного рынка. Англичане столько раз просчитались, что отставка Моуриньо лишь первый шаг из двух. Клубу нужно менять руководство.

А если увидите, что в январе Вудворд и дальше скупает дорогих игроков, знайте – ни Почеттино, ни любой другой наставник не вернут МЮ туда, где его оставил сэр Алекс. А оставил шотландец их на 1 месте. Опередили принципиальных соперников из «Сити» на 11 очков, а «Ливерпуль» тогда отстал на 28.

Сейчас Клопп посреди сезона выше уже на девятнадцать пунктов, ведь трансферы Ван Дейка, Салаха, Кейта, Мане, Фирмино, Вейналдума и Шакири – в «яблочко». А «Манчестер Юнайтед» собирается отдать 60 млн евро за Дугласа Косту, у которого в этом сезоне ни одного результативного действия.