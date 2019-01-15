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Льорис: «Потеря Кейна – это плохо. Но Харри – это не весь „Тоттенхэм“»

15 января 2019, 05:58

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн повредил лодыжку во время матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1) и может пропустить около месяца. Однако голкипер «шпор» Уго Льорис подчеркнул, что команда должна быть готова играть без своего лидера.

Мы знаем, как важен Харри для нашей команды, но он – не весь «Тоттенхэм». Футбол – командная игра, и каждый игрок готов помочь своему клубу.

За один сезон бывают и взлёты, и падения, к которым мы должны всегда уметь приспосабливаться. Посмотрим, что будет с Харри. Но я думаю, что все готовы биться, помогать команде и конкурировать. Лучше, когда на поле выходят сильнейшие игроки, но такие вещи могут произойти с любым клубом.

В команде всегда есть более значимые игроки, но самая важная вещь – это коллектив. Быть командой – единственный способ завоевать трофеи. Не всё зависит от одного, двух игроков, но мы все знаем, как важен Харри.

Мы продолжаем выступления во всех турнирах, и наша главная задача – финишировать в топ-4. Мы говорили об этом с самого начала и не собираемся передумывать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
15 января 2019 в 08:24
Харри это половина.
КЭТиК
КЭТиК
15 января 2019 в 07:20
Теперь результаты пойдут на спад.
Байкал-38.
Байкал-38.
15 января 2019 в 07:08
У Тоттема кризис в игре и тут не в одном Кейне дело. Главная задача бороться за 3 место.
Bayern Best
Bayern Best
15 января 2019 в 06:53
Главное чтобы на матч против Дортмунда был готов.
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