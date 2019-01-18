«Челси» предпринял последнюю попытку удержать Хадсона-Одои

18 января 2019, 07:12

Руководство «Челси» предприняло последнюю попытку продлить контракт с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои и удержать его от перехода в «Баварию», утверждает источник.

Сообщается, что «синие» предлагают 18-летнему хавбеку новый контракт с зарплатой € 50 000 в неделю + € 20 000 в неделю в качестве бонусов. Действующее соглашение англичанина с «Челси» истекает в 2020 году.

Напомним, предыдущие предложения лондонского клуба Хадсон-Одои отклонил.

«Бавария» готова заплатить «Челси» 40 млн евро за игрока.