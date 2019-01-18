Марку Силва: «Сейчас у „Эвертона“ нет возможности для выхода на рынок»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва подчеркнул, что ливерпульский клуб не сможет приобретать игроков в зимнее трансферное окно, пока не расстанется с кем-то из текущего состава.

Когда несколько недель назад вы спросили меня о возможных приобретениях, я ответил вам, что мы просто не можем кого-либо подписать, если только кто-нибудь не покинет клуб или мы сами кого-нибудь продадим.

У нас нет необходимых финансовых условий для выхода на рынок. Такова нынешняя ситуация. Я должен искать другие решения.

Сейчас не время говорить об игроках A, B, C или D и о том, могут они или нет заинтересовать нашу команду. Мы должны работать с теми, кто у нас есть. Развивать их, чтобы они прогрессировали. Это наша работа.