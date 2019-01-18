Кавазашвили считает, что «Спартак» не должен был отпускать Еременко

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-хавбека «красно-белых» Романа Еременко в «Ростов».

Вспоминая то, как Еременко играл в ЦСКА , у меня сложилось мнение, что отпускать его нельзя было отпускать из «Спартака». Тем не менее, не могу осуждать поступки нового главного тренера Олега Кононова. Каждый, кто болеет за «красно-белых», надеется, что это опытный человек, понимает как строить манеру игры и видит, какие футболисты ему необходимы. Каждый поступок Кононова мы должны воспринимать как должное, а давать оценки станем по итогам чемпионата. Но при этом не сомневаюсь, что Еременко заиграет в «Ростове» – и на очень приличном уровне.