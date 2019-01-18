Газзаев: «Еременко - прекрасный игрок хорошего уровня»

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал подписание «Ростовом» контракта с полузащитником Романом Еременко. Газзаев ранее работал с футболистом в киевском «Динамо».

У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском «Динамо», я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня.

Уверен, что он поможет «Ростову», это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба.