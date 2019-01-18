Газзаев: «Еременко - прекрасный игрок хорошего уровня»

Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал подписание «Ростовом» контракта с полузащитником Романом Еременко. Газзаев ранее работал с футболистом в киевском «Динамо».
У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском «Динамо», я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня.
Уверен, что он поможет «Ростову», это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба.
Двухгодичный простой без футбола даром не пройдет
Двухгодичный простой без футбола даром не пройдет
Ничуть не умаляю достоинств дончан, респект им и уважуха, но в "армии"-то однозначно получше бы "служилось"....
Ничуть не умаляю достоинств дончан, респект им и уважуха, но в "армии"-то однозначно получше бы "служилось"....
Уверен, если бы Рома не "обоспартачился", в ЦСКА бы его обратно приняли.
А вот Ростову точно свезло.
Уверен, если бы Рома не "обоспартачился", в ЦСКА бы его обратно приняли.
А вот Ростову точно свезло.
Не такой уж он хороший оказался???
Не такой уж он хороший оказался???