Ковтун: «„Зенит“ и „Краснодар“ - это два главных претендента на золото»

18 января 2019, 09:00

Известный российский специалист Юрий Ковтун поделился мнением о лучших защитниках и командах РПЛ .

Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ ?

Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде, большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надежности. Нужно уже повзрослеть.

Что нужно сделать Сергею Семаку, чтобы не повторить судьбу Мирчи Луческу и Роберто Манчини?

Думаю, Сергей Богданович анализировал ошибки предшественников и сделает правильные выводы. Он понимает и знает свою команду. Концовка чемпионата должна «Зенит» мобилизовать. Если у одного-двух игроков есть внутренняя расслабленность, то случаются провалы, как у питерцев в матчах с «Анжи», «Динамо» или «Рубином». Многие отмечают, что календарь не в пользу питерцев. Матчи на выезде с ближайшими преследователями. Семак всё это понимает и работает.

Конкуренты тоже работают?