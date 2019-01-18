Ковтун: «„Зенит“ и „Краснодар“ - это два главных претендента на золото»

Известный российский специалист Юрий Ковтун поделился мнением о лучших защитниках и командах РПЛ.
Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ?
Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде, большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надежности. Нужно уже повзрослеть.
Что нужно сделать Сергею Семаку, чтобы не повторить судьбу Мирчи Луческу и Роберто Манчини?
Думаю, Сергей Богданович анализировал ошибки предшественников и сделает правильные выводы. Он понимает и знает свою команду. Концовка чемпионата должна «Зенит» мобилизовать. Если у одного-двух игроков есть внутренняя расслабленность, то случаются провалы, как у питерцев в матчах с «Анжи», «Динамо» или «Рубином». Многие отмечают, что календарь не в пользу питерцев. Матчи на выезде с ближайшими преследователями. Семак всё это понимает и работает.
Конкуренты тоже работают?
Чемпионат интересный, интрига сохранится до последнего тура. Однако, как лидеры перезимуют, предугадать очень сложно. Будут приобретения. «Зенит» и «Краснодар» зайдут в чемпионат, получив практику в Лиге Европы. По таблице - это два главных претендента на золото. Но и «Спартак» обязательно перестроится.
ноябрь Зенит станет чемпионом, инфа 100%
март Орлов: кризис у Зенита скоро закончится
май Спаллети/Луческу/Манчини/Семак иди сюда, бл.ть!
ноябрь Зенит станет чемпионом, инфа 100%
март Орлов: кризис у Зенита скоро закончится
май Спаллети/Луческу/Манчини/Семак иди сюда, бл.ть!
1. свобода от кубков.
2. перспективная молодежь, голодная до побед
3. тренер тактик
1. свобода от кубков.
2. перспективная молодежь, голодная до побед
3. тренер тактик
2 ЦСКА
3 Краснода..
...
10 Спартак
2 ЦСКА
3 Краснода..
...
10 Спартак