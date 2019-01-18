Ковтун: «„Зенит“ и „Краснодар“ - это два главных претендента на золото»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 72’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 65’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:0 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Ковтун: «„Зенит“ и „Краснодар“ - это два главных претендента на золото»

18 января 2019, 09:00

Известный российский специалист Юрий Ковтун поделился мнением о лучших защитниках и командах РПЛ.

Кто сейчас сильнейший защитник в РПЛ?

Иванович смотрится солидно. Джикия достойно выглядит. У Дугалича, пусть он играет не в топ-команде, большой потенциал. Кутепов на чемпионате мира здорово отыграл, а в «Спартаке» ему не хватает надежности. Нужно уже повзрослеть.

Что нужно сделать Сергею Семаку, чтобы не повторить судьбу Мирчи Луческу и Роберто Манчини?

Думаю, Сергей Богданович анализировал ошибки предшественников и сделает правильные выводы. Он понимает и знает свою команду. Концовка чемпионата должна «Зенит» мобилизовать. Если у одного-двух игроков есть внутренняя расслабленность, то случаются провалы, как у питерцев в матчах с «Анжи», «Динамо» или «Рубином». Многие отмечают, что календарь не в пользу питерцев. Матчи на выезде с ближайшими преследователями. Семак всё это понимает и работает.

Конкуренты тоже работают?

Чемпионат интересный, интрига сохранится до последнего тура. Однако, как лидеры перезимуют, предугадать очень сложно. Будут приобретения. «Зенит» и «Краснодар» зайдут в чемпионат, получив практику в Лиге Европы. По таблице - это два главных претендента на золото. Но и «Спартак» обязательно перестроится. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии1
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии8
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
papic337
papic337 ответил Валерий Корнев
   119 / 808
18 января в 22:57
Я бы не стал так категорично заявлять про Зенит.Зенит пока что на первом месте и что бы его сместить , его нужно побеждать. Конечно я очень буду рад, если Краснодар станет Чемпионом, но и Спартак и Локомотив не потеряли шансов на чемпионство. Шесть очков отделяют их от лидера. Это всего два раза оступиться лидеру в игре с прямыми конкурентами на первое место. Более того и Ростов и Рубин без боя никому не сдавались и не сдадутся. Весна будет интересная. Желаю всем увидеть красивый футбол.
Полностью с тобой согласен. Шансы есть у всех из первой пятёрки. Но предпочтительней у Краснодара.
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
18 января в 21:42
А кто такой этот ковтун? Да это же пупсик. И его объявили известным специалистом )))
Валерий Корнев
Валерий Корнев ответил papic337
18 января в 20:44
Скорее Оренбург станет чемпионом, чем Зенит. На мой взгляд, чемпионом станет Краснодар. Спартак попадет в ЛЧ. Зениту ничего не светит, так как они продали Паредеса. Дай бог в ЛЕ попадут.
Я бы не стал так категорично заявлять про Зенит.Зенит пока что на первом месте и что бы его сместить , его нужно побеждать. Конечно я очень буду рад, если Краснодар станет Чемпионом, но и Спартак и Локомотив не потеряли шансов на чемпионство. Шесть очков отделяют их от лидера. Это всего два раза оступиться лидеру в игре с прямыми конкурентами на первое место. Более того и Ростов и Рубин без боя никому не сдавались и не сдадутся. Весна будет интересная. Желаю всем увидеть красивый футбол.
Валерий Корнев
Валерий Корнев
18 января в 19:38
Очки будем считать в мае. Сейчас это глупо делать. Самая интересная борьба весной. Не только Зенит и Краснодар в лидерах. ЦСКА, Спартак, Локо и Ростов все готовы ощипать лидеров и забрать важные очки. ждём интересную битву лидеров в погоне за золото и места на пьедестале.
Санчо Панса
Санчо Панса
   104 / 808
18 января в 18:01
То то и оно! И Спартака тут рядом нет) Я бы все - таки не забывал о том, что ЦСКА реально может прибавить будущей весной!
Mangur
Mangur
   288 / 808
18 января в 18:00
Пора Краснодару выигрывать.
ekliziast
ekliziast ответил Литейный 4
   354 / 808
18 января в 16:25
Аутсайдер Спартак весной будет биться за выживание в Премьере. Гыгыгы
Чем глупости писать, пиши просто,гыгыгыгыгыгыгы.
papic337
papic337
   119 / 808
18 января в 15:33
Скорее Оренбург станет чемпионом, чем Зенит. На мой взгляд, чемпионом станет Краснодар. Спартак попадет в ЛЧ. Зениту ничего не светит, так как они продали Паредеса. Дай бог в ЛЕ попадут.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   8 / 808
18 января в 15:11
Аутсайдер Спартак весной будет биться за выживание в Премьере. Гыгыгы
Гыгыгы, Если Спартак будет биться весной за выживание, то Зенит будет на дне таблицы и не попадет даже в переходные матчи. Три последних года Зенит с печалью смотрит Спартаку в спину, или в зад, как тебе будет угодно, по результатам сезона. Похоже и этот год не станет исключением.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
18 января в 13:21
Радует, что болельщики Краснодара не встревают в этот спор и не ведутся на провокации. Игра (не результат) первой игры - со Спартаком в Москве покажет, кто на что претендует. Результат же - как обычно - по количеству левых пенальти в ворота Краснодара.
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Казанский
18 января в 12:29
Хорошо мы заступаемся за Леонида Арнольдовича. ))
Kerri
Kerri
   220 / 808
18 января в 12:20
Довольно спорное заявление.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
18 января в 12:12
ЦСКА, Локо и Спартак вряд ли согласятся
LOpp
LOpp
   5 / 808
18 января в 12:02
август Зенит может проиграть только сам себе!
ноябрь Зенит станет чемпионом, инфа 100%
март Орлов: кризис у Зенита скоро закончится
май Спаллети/Луческу/Манчини/Семак иди сюда, бл.ть!
Robbaggio
Robbaggio ответил Казанский
   323 / 808
18 января в 12:00
Так он оказывается этот, в смысле не озерный, а газированный
mikysss
mikysss
   339 / 808
18 января в 11:47
А с каких пор кофта стал известным российским специалистом?
Ваня лучший
Ваня лучший
   27 / 808
18 января в 11:39
Зенит уже 4-й год подряд главный претендент, а в итого 3+3+5,. Насчёт Краснодара соглашусь, а Зенит точно нет. Посмотрите как они играют на выезде а этом сезоне, а им 4 сложных матча играть в гостях. Вся надежда на Дюков теперь, но там как карта ляжет
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
18 января в 11:26
Аутсайдер Спартак весной будет биться за выживание в Премьере. Гыгыгы
Palex
Palex ответил ДУХ Спартака
   284 / 808
18 января в 11:23
Спартак будет ещё ниже.На радость Мороззу и Морозовскому..
дэн котовский
дэн котовский
18 января в 10:56
кофта как всегда, а чемпионом все-равно станет цска.
1. свобода от кубков.
2. перспективная молодежь, голодная до побед
3. тренер тактик
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   81 / 808
18 января в 10:52
Ковтун, плохо же ты в таблицу смотрел.
161регион
161регион
   62 / 808
18 января в 10:49
Чем запомнился юрок в футболе,так это забитыми в подении головой красивейшими голами в свои ворота и костоломством....уха ха ха ха
Zimmer
Zimmer
   683 / 808
18 января в 10:43
Ещё впереди много матчей, пока ничего не ясно.
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   331 / 808
18 января в 10:24
Думаю что Зенит уверенно поборется за пятое место с Арсеналом, стабильность... присущая команде на протяжении трёх лет!
В чём стабильность ---присущая команде на протяжении трёх лет!----- ????????
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
18 января в 10:08
1 Зенит
2 ЦСКА
3 Краснода..
...
10 Спартак
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   46 / 808
18 января в 09:59
Краснодар слабоват для таких высот.
ДСА
ДСА
   171 / 808
18 января в 09:58
Так любой скажет глядя на таблицу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
18 января в 09:58
Это который тут "известный российский специалист" - Юрок Ковтун? По-моему, он всегда был в статусе бывшего игрока " Спартака". Чего только не узнаешь новенького из наших СМИ... Прошлым летом, на "Кубке легенд" убедился, что футболист нисколько не изменился: так же суетился, толкался, ставил подножки игрокам соперника, как делал в большом футболе. Порадовался его "стабильности".
Jum13
Jum13
   18 / 808
18 января в 09:57
Свинья бывшей не бывает - истина. Как у костолома глаз заметался - Зенит, Краснодар и... и спартак! Больше-то в пятёрке клубов нет. Клоун свиной )))
Garrincha58
Garrincha58
   509 / 808
18 января в 09:44
мячом мозги ему отбили ни Зенит ни Краснодар не станут чемпионами
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100