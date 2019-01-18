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Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. И ушел»

18 января 2019, 12:36

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш поделился мнением о наставнике ЦСКА Викторе Ганчаренко, с которым работал в БАТЭ.

Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филиппенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!». И ушел. В другой раз вышел на разминку и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал, бананы, лёд. 

Я его помню совсем молодым, он же сначала дубль тренировал. У БАТЭ вообще всё в порядке с тренерами — Криушенко ушел в сборную Беларуси, Ганчаренко и Ермакович в ЦСКА. Сейчас тренер Бага, и я уверен, что его тоже ждет большое будущее. 

В чем секрет Ганчаренко? Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу — просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и теплые отношения, у нас в России такого нет. В этом большая заслуга Капского.

Напомним, что Ганчаренко в очередной раз был признан лучшим тренером года в Беларуси. 

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   14 / 808
18 января в 19:20
Ганчаренко - жесткий физрук)...
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 808
18 января в 19:01
Вот это точно . :)
Да пошли они все .... :)
Арсенал Т - Чемпион !!!!
Великолепный
Великолепный ответил Евгений Макрушин
   45 / 808
18 января в 18:48
Тот Ливерпуль и ЦСКА и Зенит бы с позором обыграл.И еще,Вам не надоело это вспоминать?Я конечно понимаю,что один из,а может и лучший день в Вашей жизни,но все же,не правильнее было бы рабоваться успехам своей команды(ЦСКА 3: 0 Реал)....
Если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой!)))

А это уже исторический факт ЦСКА - Реал 1:0 Реал - ЦСКА 0:3
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Великолепный
   200 / 808
18 января в 18:03
Тот Ливерпуль и ЦСКА и Зенит бы с позором обыграл.И еще,Вам не надоело это вспоминать?Я конечно понимаю,что один из,а может и лучший день в Вашей жизни,но все же,не правильнее было бы рабоваться успехам своей команды(ЦСКА 3: 0 Реал)....
ЮЗИК
ЮЗИК
   174 / 808
18 января в 17:58
Сказал вполне доступно
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
18 января в 16:55
Вот такой вот у Виктора Михайловича жесткий характер! И это нормально. Но я считаю, что он не жесток, а просто дисциплина у него на первом месте! И должное отношение к любимому делу.
iNels
iNels
18 января в 16:35
"Что только не бросал, бананы"

ну все, теперь за расизм привлекут.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   114 / 808
18 января в 16:00
Брат Василий, по-моему, тоже говорил, что в перерыве одного из матчей после проваленного первого тайма "по раздевалке бутылки с водой летали". ;)
И правильно, так и надо! Метод "кнута и пряника" нигде, тем более в футболе, пока не отменяли.
А Михалыч, я более чем уверен, по итогам сезона и в РПЛ Тренером Года станет. Тогда и похихикаем вместе с "колхозными"... ;)
SHMEL
SHMEL ответил Король Фарер и Андорр
   57 / 808
18 января в 15:07
Пора проснуться,снять руку с рычага...
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 808
18 января в 14:50
    Don trambon
    Don trambon
       131 / 808
    18 января в 14:41
    В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу — просил забрать меня обратно.

    Ахаха всё что нужно знать о проекте по отмыву бабла.
    Т34
    Т34
       8 / 808
    18 января в 14:39
    В Белоруссии Ганчарэнка тренер года, а в России он обыкновенный физрук-конь, но пастух коней Гинер, держит его в узде и не дает ему взбрыкивать. Тут Ганчарэнка не скажет: "Да пошли вы все!", последствия могут быть катастрофическими, потому что мафия бессмертна и согласившийся войти в эту структуру бульбаш повязан на долго.
    Если бы Слуцкого сейчас пригласили снова в цска, он крикнул бы: "Да пошли вы все!" Он глотнул глоток свободы и живет новой, свободной жизнью.
    cska plus
    cska plus
       12 / 808
    18 января в 14:36
    Вас кривоногих не бананами закидывать а дубасить надо.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответил Педры и негры
       53 / 808
    18 января в 14:34
    Не то, что тонко душевно организованный интилигент Массимо Каррера, который за лайки в дубль ссылает
    Погугли "интилигент орфография" - узнаешь массу интересного
    Педры и негры
    Педры и негры ответил Obdulio Varela
    18 января в 14:33
    Не то, что тонко душевно организованный интилигент Массимо Каррера, который за лайки в дубль ссылает
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
       53 / 808
    18 января в 14:24
    Какая слабонервная лошадёнка!
    Педры и негры
    Педры и негры ответил LOpp
    18 января в 14:23
    Как-то Червиченко крикнул: Да пошли вы все!

    Так спартак на 14 лет остался без трофеев.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил LOpp
       20 / 808
    18 января в 14:01
    Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. так Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру.
    Как то Глушаков крикнул :
    - Все ко мне!!! У ОПГ "Ромашка" длинные руки!!!

    Так Каррера бесславно закончил свою карьеру в Спартаке!!!
    Шишанутый
    Шишанутый
       40 / 808
    18 января в 14:00
    Это на него похоже. Типичное армейское быдло!
    LOpp
    LOpp
       5 / 808
    18 января в 13:52
    Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“.

    так Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру.
    Kresi frok
    Kresi frok
       518 / 808
    18 января в 13:38
    Гончаренко хороший человек и тренер, жаль в недоклубе работает, видимо платят хорошо.
    Великолепный
    Великолепный
       45 / 808
    18 января в 13:32
    Надо быть жёстким на тренировках, что бы были такие победы как над Баварией и Реалом, а будешь физруком будет 0:7 от Ливерпуля!))
    Kerri
    Kerri
       228 / 808
    18 января в 13:22
    Только так и надо.
    Footbolista
    Footbolista
       14 / 808
    18 января в 13:16
    Псих...
    sir_Alex
    sir_Alex
       26 / 808
    18 января в 13:15
    Бананами кидался... Он расист, шо ле???)))
    ДСА
    ДСА
       172 / 808
    18 января в 13:11
    Когда нибудь в ответ получит такое же.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Jeck Denielse
       87 / 808
    18 января в 13:09
    Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. И ушел....в ЦСКА»
    Ушёл в ЦСКА и правильно сделал!!!
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    18 января в 12:40
    Ганчаренко побеждал Баварию с БАТЭ и Реал с ЦСКА, за что ему большое человеческое спасибо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    18 января в 12:39
    Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. И ушел....в ЦСКА»
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