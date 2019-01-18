Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. И ушел»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш поделился мнением о наставнике ЦСКА Викторе Ганчаренко, с которым работал в БАТЭ.
Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филиппенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!». И ушел. В другой раз вышел на разминку и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал, бананы, лёд.
Я его помню совсем молодым, он же сначала дубль тренировал. У БАТЭ вообще всё в порядке с тренерами — Криушенко ушел в сборную Беларуси, Ганчаренко и Ермакович в ЦСКА. Сейчас тренер Бага, и я уверен, что его тоже ждет большое будущее.
В чем секрет Ганчаренко? Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу — просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и теплые отношения, у нас в России такого нет. В этом большая заслуга Капского.
Напомним, что Ганчаренко в очередной раз был признан лучшим тренером года в Беларуси.
Да пошли они все .... :)
Арсенал Т - Чемпион !!!!
Да пошли они все .... :)
Арсенал Т - Чемпион !!!!
А это уже исторический факт ЦСКА - Реал 1:0 Реал - ЦСКА 0:3
А это уже исторический факт ЦСКА - Реал 1:0 Реал - ЦСКА 0:3
ну все, теперь за расизм привлекут.
ну все, теперь за расизм привлекут.
И правильно, так и надо! Метод "кнута и пряника" нигде, тем более в футболе, пока не отменяли.
А Михалыч, я более чем уверен, по итогам сезона и в РПЛ Тренером Года станет. Тогда и похихикаем вместе с "колхозными"... ;)
И правильно, так и надо! Метод "кнута и пряника" нигде, тем более в футболе, пока не отменяли.
А Михалыч, я более чем уверен, по итогам сезона и в РПЛ Тренером Года станет. Тогда и похихикаем вместе с "колхозными"... ;)
Ахаха всё что нужно знать о проекте по отмыву бабла.
Ахаха всё что нужно знать о проекте по отмыву бабла.
Если бы Слуцкого сейчас пригласили снова в цска, он крикнул бы: "Да пошли вы все!" Он глотнул глоток свободы и живет новой, свободной жизнью.
Если бы Слуцкого сейчас пригласили снова в цска, он крикнул бы: "Да пошли вы все!" Он глотнул глоток свободы и живет новой, свободной жизнью.
Так спартак на 14 лет остался без трофеев.
Так спартак на 14 лет остался без трофеев.
- Все ко мне!!! У ОПГ "Ромашка" длинные руки!!!
Так Каррера бесславно закончил свою карьеру в Спартаке!!!
- Все ко мне!!! У ОПГ "Ромашка" длинные руки!!!
Так Каррера бесславно закончил свою карьеру в Спартаке!!!
так Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру.
так Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру.