Хагуш: «Как-то Ганчаренко крикнул: „Да пошли вы все!“. И ушел»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш поделился мнением о наставнике ЦСКА Викторе Ганчаренко, с которым работал в БАТЭ .

Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филиппенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!». И ушел. В другой раз вышел на разминку и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал, бананы, лёд.

Я его помню совсем молодым, он же сначала дубль тренировал. У БАТЭ вообще всё в порядке с тренерами — Криушенко ушел в сборную Беларуси, Ганчаренко и Ермакович в ЦСКА . Сейчас тренер Бага, и я уверен, что его тоже ждет большое будущее.