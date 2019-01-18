Гаджиев: «„Зениту“ надо отпускать Паредеса»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Зениту» стоит отпустить Леандро Паредеса, если полузащитник уже потерял мотивацию. По информации прессы, аргентинец может перейти в «Челси».

Любая такая ситуация имеет свою завуалированную сторону. В моей практике были случаи, когда игрок реально хотел уходить по всем внешним признакам, по разговорам. Но после общения оказывалось, что ещё можно ему найти мотивацию. И в последующем часто футболист приносил пользу команде и играл еще не один год. Не знаю, что движет Паредесом, всех психологических аспектов, а это крайне важно. Очень много зависит от того, какая составляющая в микроклимате команды принадлежит Паредесу.

Если же исходить из точного факта, что Паредес не хочет играть в «Зените», то его, конечно, надо отпускать. Если нет сейчас альтернативы хорошей, то надо говорить с ним так: «В конце чемпионата уйдешь». Думаю, с этим вопросом Семак разберется, он неплохо чувствует игроков. Он примет правильное решение, а руководство клуба поможет ему в этом.