Гаджиев: «„Зениту“ надо отпускать Паредеса»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что «Зениту» стоит отпустить Леандро Паредеса, если полузащитник уже потерял мотивацию. По информации прессы, аргентинец может перейти в «Челси».
Любая такая ситуация имеет свою завуалированную сторону. В моей практике были случаи, когда игрок реально хотел уходить по всем внешним признакам, по разговорам. Но после общения оказывалось, что ещё можно ему найти мотивацию. И в последующем часто футболист приносил пользу команде и играл еще не один год. Не знаю, что движет Паредесом, всех психологических аспектов, а это крайне важно. Очень много зависит от того, какая составляющая в микроклимате команды принадлежит Паредесу.
Если же исходить из точного факта, что Паредес не хочет играть в «Зените», то его, конечно, надо отпускать. Если нет сейчас альтернативы хорошей, то надо говорить с ним так: «В конце чемпионата уйдешь». Думаю, с этим вопросом Семак разберется, он неплохо чувствует игроков. Он примет правильное решение, а руководство клуба поможет ему в этом.
Надеюсь со 2-го круга начнут играть....
Как мы видим уровень остальных команд в лиге позволяет в полноги не напрягаясь лидировать....
А Зенит должен стать сильной командой...и не по РПЛьным меркам....
К этому надо стремиться...
Надеюсь со 2-го круга начнут играть....
Как мы видим уровень остальных команд в лиге позволяет в полноги не напрягаясь лидировать....
А Зенит должен стать сильной командой...и не по РПЛьным меркам....
К этому надо стремиться...
Но вот положа руку на оное, расскажи,
Кто играет в Зените, кроме Лео, Дзюбы и Кузяева?
Но вот положа руку на оное, расскажи,
Кто играет в Зените, кроме Лео, Дзюбы и Кузяева?
Выплачивается всё в срок ...и даже больше чем он заслуживал своей самоотдачей....
Титулы в 6-м чемпионате Европы и имя тренера ему вообще по-боку - ибо его зарплата по сравнению с римской возросла в 4,5 раза....
Он что был лидеров в Роме ??.. А после перехода в Питер им не стал??......нет
Всё дело в его профессионализме.....Халк и Витсель - профессионалы...потому и уходили под апплодисменты....
В данном случае ,когда игроку были созданы все условия, дан шанс проявить себя по максимуму ,имея самую высокую зарплату в лиге, а на выхлопе получили игрока играющего в полноги - вопросы не к клубу а к игроку....
Не Зенит к нему приехал, а он приехал в Зенит...
И утверждать "зачем хорошему игроку посредственная команда" - глупо.....
Не ожидал от тебя...))
Выплачивается всё в срок ...и даже больше чем он заслуживал своей самоотдачей....
Титулы в 6-м чемпионате Европы и имя тренера ему вообще по-боку - ибо его зарплата по сравнению с римской возросла в 4,5 раза....
Он что был лидеров в Роме ??.. А после перехода в Питер им не стал??......нет
Всё дело в его профессионализме.....Халк и Витсель - профессионалы...потому и уходили под апплодисменты....
В данном случае ,когда игроку были созданы все условия, дан шанс проявить себя по максимуму ,имея самую высокую зарплату в лиге, а на выхлопе получили игрока играющего в полноги - вопросы не к клубу а к игроку....
Не Зенит к нему приехал, а он приехал в Зенит...
И утверждать "зачем хорошему игроку посредственная команда" - глупо.....
Не ожидал от тебя...))
Во первых к известному Итальянскому тренеру,
Во вторых в клуб с замашками на ЛЧ,
Ну и за деньгами конечно.
Оказалось, что тренер - физрук,
Команда способна играть лишь в ЛЕ.
А деньги платят и другие.
Вот и все выводы.
Так зачем хорошему игроку посредственная команда?
Пусть уходит.
Во первых к известному Итальянскому тренеру,
Во вторых в клуб с замашками на ЛЧ,
Ну и за деньгами конечно.
Оказалось, что тренер - физрук,
Команда способна играть лишь в ЛЕ.
А деньги платят и другие.
Вот и все выводы.
Так зачем хорошему игроку посредственная команда?
Пусть уходит.