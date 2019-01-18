Рапопорт: «У „Зенита“ достаточно ровный состав. Нет большой конкуренции»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил выступления «сине-бело-голубых» в первой части сезона.
Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где достался соперник, с которым можно играть. В чемпионате, благодаря осеннему спаду, который стал традиционным, к нам подтянулась целая группа команд. Поэтому предстоит очень тяжелая весенняя часть. Хотя изначально складывалось впечатление, что будем уверенно лидировать. Однако сегодня у Семака нет таких сильных исполнителей, которые были в то время, когда играли Халк, Витсель, Данни, Гарай, Кержаков… Состав достаточно ровный. Нет большой конкуренции. В то же время главный тренер провел огромную работу, разобрался с теми игроками, которых отдавали в аренду, кого-то вернул, с кем-то расстался. И сейчас, наверное, он понимает, какие позиции надо усиливать. Хотя с имеющимся составом можно выигрывать чемпионат. Но в Лиге Европы сложно предположить, что с тем подбором футболистов, какие на сегодняшний момент в «Зените» есть, мы сможем добиться результатов.
Первая часть сезона запомнилась серьезной борьбой. Ее накал был выше, чем мастерство многих команд. Стоит также отметить, что во многих клубах стали появляться молодые футболисты, в основном воспитанники московских школ. В этом плане стоит отметить «Спартак» и «Краснодар». Удивил ЦСКА, который на старте сезона потерял несколько опытных игроков, но на их место пришли молодые футболисты, а также была проведена хорошая селекционная работа. Молодые ребята появились и в «Динамо». Дмитрий Хохлов дает возможность им играть, и они уже начинают давать результат. В «Рубине» много молодежи. Да и в «Локомотиве» есть хорошие воспитанники. Могу сказать, что это положительная тенденция. Появление талантливых молодых ребят, которые стучатся в сборную, является свидетельством того, что наш футбол, может, и не так быстро, но всё-таки развивается.
Неизвестно ещё, когда Нобоа полностью восстановится.
Неизвестно ещё, когда Нобоа полностью восстановится.
Спартак 32 игрока
Зенит 32
Краснодар 31
ЦСКА 29
Локомотив 30
Спартак 32 игрока
Зенит 32
Краснодар 31
ЦСКА 29
Локомотив 30
Минимум человек 50, многие в аренде.
Минимум человек 50, многие в аренде.