Рапопорт: «У „Зенита“ достаточно ровный состав. Нет большой конкуренции»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил выступления «сине-бело-голубых» в первой части сезона.

Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где достался соперник, с которым можно играть. В чемпионате, благодаря осеннему спаду, который стал традиционным, к нам подтянулась целая группа команд. Поэтому предстоит очень тяжелая весенняя часть. Хотя изначально складывалось впечатление, что будем уверенно лидировать. Однако сегодня у Семака нет таких сильных исполнителей, которые были в то время, когда играли Халк, Витсель, Данни, Гарай, Кержаков… Состав достаточно ровный. Нет большой конкуренции. В то же время главный тренер провел огромную работу, разобрался с теми игроками, которых отдавали в аренду, кого-то вернул, с кем-то расстался. И сейчас, наверное, он понимает, какие позиции надо усиливать. Хотя с имеющимся составом можно выигрывать чемпионат. Но в Лиге Европы сложно предположить, что с тем подбором футболистов, какие на сегодняшний момент в «Зените» есть, мы сможем добиться результатов.