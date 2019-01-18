Игуаин станет игроком «Челси» в ближайшие 24 часа

18 января 2019, 20:38

«Милан» договорился с «Дженоа» по трансферу нападающего Кшыштофа Пёнтека. Футболист перейдет в миланский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро.

Этот трансфер дает зеленый свет на переход Гонсало Игуаина в «Челси». Ожидается, что аргентинский форвард завтра пройдет медицинское обследование для лондонцев, после чего подпишет с ними контракт.