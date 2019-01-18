Игуаин станет игроком «Челси» в ближайшие 24 часа

«Милан» договорился с «Дженоа» по трансферу нападающего Кшыштофа Пёнтека. Футболист перейдет в миланский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа за 40 миллионов евро.
Этот трансфер дает зеленый свет на переход Гонсало Игуаина в «Челси». Ожидается, что аргентинский форвард завтра пройдет медицинское обследование для лондонцев, после чего подпишет с ними контракт.
Сарри знает игрока и наверняка знает, что делает. Для тренера это тоже будет огромным ударом по репутации и месту на бровке Челси, если аргентинец не заиграет. Значит верит в знакомого футболиста и идет на сознанный риск.
Сарри знает игрока и наверняка знает, что делает. Для тренера это тоже будет огромным ударом по репутации и месту на бровке Челси, если аргентинец не заиграет. Значит верит в знакомого футболиста и идет на сознанный риск.
32-й год....выглядит на 54....
Милан.Последние 15 игр - 2 гола...
Турин.Последние 14 игр - 1 гол...
ЧМ - ни одного гола...
Лондонцы прикалываются ????
32-й год....выглядит на 54....
Милан.Последние 15 игр - 2 гола...
Турин.Последние 14 игр - 1 гол...
ЧМ - ни одного гола...
Лондонцы прикалываются ????