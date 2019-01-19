Билялетдинов: «Трудно сказать, пригодится ли Дзюба „Эвертону“»

Экс-хавбек «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в английский клуб.

Трудно сказать, пригодится ли Дзюба «Эвертону». Из РПЛ туда уже уезжал Ньясс, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Сейчас там в атаке неплохо выглядит бразилец Ришарлисон, но он не играет в силовой футбол, поэтому Дзюба «Эвертону» мог бы быть полезен для смены стиля. У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артём может туда входить.



Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, «Эвертон» — середняк, там непростые времена, но тут не Артёму выбирать клуб. Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за «Челси» или «Манчестер Сити», но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! Что касается каких-то советов по жизни в Ливерпуле, то, наверное, Артём сам прекрасно со всем разберётся.