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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
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Сульшер повторил рекорд АПЛ по победам

19 января 2019, 21:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер повторил рекорд по количеству побед с того момента, как он возглавил команду. Сегодня манкунианцы обыграли «Брайтон». Это шестая победа МЮ под руководством Сульшера в АПЛ.

Ранее шесть побед в шести стартовых матчах во главе команды в АПЛ одерживали Карло Анчелотти («Челси», 2009 год) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016).

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Все комментарии
Верг
Верг ответил Botazubr
   337 / 808
20 января в 12:37
Ребят, кто в теме, пара уже говорить, про багаж Моуриньо?)
на багаже аленичева выехал!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил RamonCSKA
   78 / 808
20 января в 12:24
ну в топ 3 могут вполне зайти псж думаю порвет эту днищенскую оборону
Вряд ли в топ 3 попадут
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Ragnar_Lodbrok
   342 / 808
20 января в 11:28
ну в топ 3 могут вполне зайти
псж думаю порвет эту днищенскую оборону
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   353 / 808
20 января в 10:39
Сушеф гениййй! Не то что Маур, который построил эту команду.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
20 января в 08:33
Дайте Сольскяеру поработать!)))
Mr_Tim
Mr_Tim
   292 / 808
20 января в 03:54
Брависимо! но дальше все сложнее игры)
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил Botazubr
   335 / 808
20 января в 00:05
Ребят, кто в теме, пара уже говорить, про багаж Моуриньо?)
после 7-го матча можно заявить во всеуслышание: это багаж моуриньо
Botazubr
Botazubr
19 января в 23:52
Ребят, кто в теме, пара уже говорить, про багаж Моуриньо?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
19 января в 23:27
Норвег красава! Ещё и побьёт рекорд этих пенсионеров...
Великий Князь
Великий Князь ответил Ragnar_Lodbrok
   6 / 808
19 января в 23:23
Молодец, займет вместе с МЮ родное 6 место
Скорее такое место займут сквозера. И МЮ скоро им в этом поможет. Аха-ха)
anyway
anyway ответил Бильге Октай
   90 / 808
19 января в 23:13
все познается в сравнении , в игру клоппа сложно не влюбиться а от игры мю последних лет только блевать хочется
бред, ты явно не видел МЮ Сульшера
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище ответил AmIIIeR89
   335 / 808
19 января в 23:11
Эти англичане, конечно... Есть вообще хоть что-то, чему они не ведут статистику?
ведут статистику даже игорька - сухоряна, не беспокойся
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   78 / 808
19 января в 23:07
anyway
Вчера 23:56
за месяц в мю выиграл столько же трофеев, сколько клеп за 3 года
-----------------------------------------------------------
Какие трофеи физрук Сульшер выиграл? Скоро глоры МУ будут поливать помоями Сульшера, когда тот в итоге займет 6 место и будет унижен ПСЖ. А Клопп это будущий чемпион
Ruslik1982
Ruslik1982
   93 / 808
19 января в 22:59
ну еще одна победа, чтобы стать абсолютным рекордсменом в этой пачотной дисциплине, и после этого думаю в МЮ все вернется на круги своя, на своем стабильном 6-7 месте
Бильге Октай
Бильге Октай ответил anyway
   203 / 808
19 января в 22:59
за месяц в мю выиграл столько же трофеев, сколько клеп за 3 года 💪🏻💪🏻
все познается в сравнении , в игру клоппа сложно не влюбиться а от игры мю последних лет только блевать хочется
anyway
anyway
   90 / 808
19 января в 22:56
за месяц в мю выиграл столько же трофеев, сколько клеп за 3 года 💪🏻💪🏻
dzvinka
dzvinka ответил 95-shishani-95
   43 / 808
19 января в 22:47
Интересно, кто в соперниках у МЮ на следующий тур?
это можно было узнать всего ровно в ДВА клика левой кнопкой мыши, находять здесь же на странице этой новости.
Foxes
Foxes ответил 95-shishani-95
   102 / 808
19 января в 22:42
Интересно, кто в соперниках у МЮ на следующий тур?
Бернли.
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
19 января в 22:31
Интересно, кто в соперниках у МЮ на следующий тур?
Брулин
Брулин
   143 / 808
19 января в 22:26
Кто бы мог подумать, что заход Сольскьера будет настолько рекордным !
cska plus
cska plus
   12 / 808
19 января в 22:20
Хрен с ними с этими рекордами лишь бы побежать.
Duke_dp
Duke_dp
   460 / 808
19 января в 21:56
Да 8 он...

Вали обратно в Мольде!))))))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   106 / 808
19 января в 21:49
Эти англичане, конечно... Есть вообще хоть что-то, чему они не ведут статистику?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   78 / 808
19 января в 21:45
Молодец, займет вместе с МЮ родное 6 место
WildKem
WildKem ответил Derby County
19 января в 21:36
Не седьмая ли это победа под руководством норвежца?
Ну вообще это 7ая подряд, но речь то только об АПЛ, а так у Сульшера из 7 побед: 6 в АПЛ и одна в кубке Англии.
beefs
beefs
   201 / 808
19 января в 21:35
Поздравления Сульшеру
Derby County
Derby County
   658 / 808
19 января в 21:34
Не седьмая ли это победа под руководством норвежца?
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