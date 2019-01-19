Сульшер повторил рекорд АПЛ по победам

19 января 2019, 21:29

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер повторил рекорд по количеству побед с того момента, как он возглавил команду. Сегодня манкунианцы обыграли «Брайтон». Это шестая победа МЮ под руководством Сульшера в АПЛ .