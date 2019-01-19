Сульшер повторил рекорд АПЛ по победам

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер повторил рекорд по количеству побед с того момента, как он возглавил команду. Сегодня манкунианцы обыграли «Брайтон». Это шестая победа МЮ под руководством Сульшера в АПЛ.
Ранее шесть побед в шести стартовых матчах во главе команды в АПЛ одерживали Карло Анчелотти («Челси», 2009 год) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016).
псж думаю порвет эту днищенскую оборону
псж думаю порвет эту днищенскую оборону
Вчера 23:56
за месяц в мю выиграл столько же трофеев, сколько клеп за 3 года
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Какие трофеи физрук Сульшер выиграл? Скоро глоры МУ будут поливать помоями Сульшера, когда тот в итоге займет 6 место и будет унижен ПСЖ. А Клопп это будущий чемпион
Вчера 23:56
за месяц в мю выиграл столько же трофеев, сколько клеп за 3 года
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Какие трофеи физрук Сульшер выиграл? Скоро глоры МУ будут поливать помоями Сульшера, когда тот в итоге займет 6 место и будет унижен ПСЖ. А Клопп это будущий чемпион
Вали обратно в Мольде!))))))
Вали обратно в Мольде!))))))