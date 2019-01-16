Легендарные вратари АПЛ и их достижения

вчера, 19:00

Чех уходит, из вратарских легенд и рекордсменов английской футбольной лиги почти никого не останется. «Соккер.ру» не упускает повод вспомнить великих.

Рекордсмены по «сухим» матчам

Петр Чех, который в конце сезона завершит карьеру футболиста, собрал на данный момент 202 «сухаря». Дальше идет Дэвид Джеймс – 169 «clean sheets». Следом еще один иностранец, как и чех – Марк Шварцер, у которого 151 матч без пропущенных мячей в АПЛ .

Петр собрал за сезон 2004/05 сразу 24 «сухаря», это рекорд одного чемпионата в АПЛ . На четвертом месте в общем зачете Дэвид Симен (150), а закрывает первую пятерку Найджел Мартин (137 «сухарей»). Дальше Пепе Рейна (134), Эдвин Ван дер Сар, Тим Ховард и Брэд Фридель (по 132 «сухаря»).

Замыкает историческую десятку легендарный Петер Шмейхель – у него 128 матчей без пропущенных мячей. Это много, хотя у рукастого Де Хеа уже 97 «сухарей», то есть именно у него и Джо Харта (127) самые высокие шансы в ближайшем будущем добраться до заветной десятки. Но в случае с Давидом нужно, чтобы голкипер остался в МЮ , а не уехал летом в «Ювентус».

У Каспера Шмейхеля скоро юбилейный 50-й «сухарь», так что сразу два вратаря, за которых болеет Петер Шмейхель – Де Хеа и его сын, в ближайших турах доберутся до круглых цифр. У Льориса 82 матча без пропущенных мячей, у Юсси Яаскелайнена – 108, но только один голкипер в истории пережил 200-й «сухой» матч в АПЛ , и этот вратарь – Петр Чех.

Рекордсмены по поединкам

Первое место в этой номинации у Джеймса – бывший вратарь сборной Англии, «Ливерпуля» и МС собрал 572 матча. Сейчас Дэвид тренирует в Индии, но карьеру не завершил – играющий наставник. Марк Швайцер, положивший перчатки на полку, наиграл 514 поединков. Впечатляющая сумма матчей, ведь речь об иностранце.

Гивен (451 игра), Фридель (450) и Чех (443) – в первой пятерке. Только Петр не сыграл пока 450-й поединок, но еще теоретически может успеть, если потеснит Лено на 7 матчей. Также есть финн Яаскелайнен, у которого 436 матчей. А вот у всех остальных – в первой десятке еще Ховард, Робинсон, Мартин и Соренсен, меньше 400 игр. Получается, вратарей-старожилов после ухода Чеха не останется.

К слову, в первой десятке «гвардейцев» всего три английских голкипера. Симен идет на 11-м месте, Харт – на 12-м, и именно Джо может забраться ближе к топ-5 до конца карьеры. Петер Шмейхель сыграл 310 матчей, Пепе Рейна – 285, а у Давида Де Хеа уже 259 поединков. Хотя вряд ли испанец побьет рекорд Джеймса. Даже Харту надо играть до 40 лет в железной основе в каждом туре, чтобы побить достижение Дэвида.

Рекордсмены по карточкам

У горячего финского парня Юсси Яаскелайнена было 4 удаления. Столько же только у чеха Павла Срничека – бывшего вратаря «Ньюкасла», «Шеффилд Уэнсдей» и «Портсмута», к сожалению, умершего в 2015 году. По 3 красных карточки в пассиве у Тима Флауэрса и Майка Тейлора.

И сразу у восьми голкиперов по два удаления. Среди них такие заметные фигуры, как Куртуа, Хислоп и Рейна. Да и Адриан из «Вест Хэма» явно нарывается на переход на второе место – осталось одно удаление, хотя в АПЛ испанец всего с 2013-го. У Чеха, Фриделя, Ховарда, Джеймса или Шварцера по одному удалению. Можно сказать, что вратари в АПЛ не особо шалят и нарываются.

А вот если ищем тех, кто чаще других находился на грани удаления, но хватало одной желтой карточки, то можно выделить двоих – рекордсмена по удалениям Яаскелайнена и Шея Гивена. У финского голкипера 24 предупреждения, у ирландского вратаря – 19 карточек, хотя при этом ни одного удаления. Нашли почти что Вернблума из числа вратарей АПЛ – играл много, для своего амплуа хватал немало желтых, но всегда останавливался.

Также неудивительно, что парень с синдромом Туретта (одна из особенностей этого недуга центральной нервной системы – непроизвольная матерщина) Тим Ховард схватил 16 желтых карточек. У Дэвида Джеймса всего 13 карточек, хотя играл больше всех, а вот у Беговича 12 предупреждений. У Асмира, как у Гомеша, Фостера и Леманна, находились поводы для получения карточек - у каждого по дюжине.

Ван дер Сар собрал 11, Рейна – 9, Адриан – тоже 9, а вот у остальных показатели скромнее. Всего 144 голкипера наказывались судьями за всю историю АПЛ , если верить официальному сайту турнира. Есть даже пример истинной джентльменской игры – у Дэвида Симена за всю карьеру всего одна желтая карточка и одна красная. У Петра Чеха, например, 7 штук – тоже джентльмен. С другой стороны, у Срничека всего 2 желтых, зато сразу 4 красных.

Рекордсмены по голам и автоголам

Судя по всему, ни один голкипер не забивал себе более двух раз. Есть семь голкиперов с таким «рекордом», и среди них Чех, Гивен и Яаскелайнен. Дальше идут только те, кто по разу огорчался после рикошетов от своего тела перед голом. Такие показатели не идут ни в какое сравнение с 10 автоголами Данна, или 7 такими подвигами Каррагера или Шкртела.

По голам в чужие ворота тоже все довольно скромно. Пора бы завести голкипера, который бьет с «точек»? Но в АПЛ никогда не было вратаря с даром реализации пенальти. Похоже, не заведено в консервативной до недавнего времени лиге огорчать коллег по трудной профессии. Поэтому за всю историю турнира только пять вратарей забивали мячи.

Первый гол вратаря в АПЛ увидели уже в 21 веке. Ветеран Петер Шмейхель, доигрывая в «Астон Вилле», пришел на угловой в матче против «Эвертона» и мощным ударом рикошетом от защитника направил мяч в сетку. Фанатам российского футбола со стажем не стоит напоминать, что у датчанина были голы в карьере.

Дальше случился гол Фриделя – американец в 2004-м огорчил «Чарльтон». Пол Робинсон забил «Уотфорду» в 2007 году невероятным ударом со своей половины поля – огорчил Бена Фостера. Тим Ховард через пять лет повторил тот же трюк, и получилось, пожалуй, даже красивее – пострадал «Болтон». Наконец, в 2013-м увидели последний вратарский гол в АПЛ , когда Бегович покорил ветер и мяч – перехитрил Боруца.

Рекордсмены по трансферной стоимости

Три самых дорогих вратаря в истории футбола играют в АПЛ . Причем по очереди били «вечный» рекорд Буффона, а потом и друг друга опередили. Эдерсона обошел Алиссон, Бекера – Кепа. Куртуа стал пятым, когда ушел в «Реал», но стоил испанцам всего 31 млн фунтов.

Для других позиций – не деньги. Но за вратарей много платят только в Англии. Не удивляет шестое место Пикфорда (25 млн фунтов за переход в «Эвертон»), восьмое место Лено (еще один вратарь из АПЛ за 19.2 млн фунтов) или девятая позиция Давида Де Хеа (18.9 млн фунтов – одна из лучших сделок в истории МЮ ).

Браво при переходе в МС тоже попал в топ-10 на тот момент, а Петра Чеха из этого списка выдавили только сейчас серией новых подписаний, хотя сам чех обошелся «Челси» в 10 млн фунтов, и эти деньги отработал до последнего пенни. И хотя он не рекордсмен по всем номинациям, может претендовать на звание лучшего голкипера в истории АПЛ .

Карьеру завершит лучший вратарь в истории лиги?

Конечно, Петер Шмейхель был великим вратарем – еще и невероятно колоритным, отчасти поэтому запоминались его подвиги и забывались ошибки. Дэвид Симен – крутой специалист по вытаскиванию мячей с ленточки, мастер отражения пенальти (31.8 % отбитых). Про Де Хеа не забываем, уже довольно высоко в иерархии, ведь творит чудеса. Ван дер Сар, Гивен, Фридель и Джеймс точно в истории турнира.

Но Чех неслучайно поставил рекорд чужой лиги по «сухарям» – прекрасный вратарь, спокойный, технически подкованный, умный. «Челси» правильно поступил, что подписал голкипера «Ренна» за огромные для его статуса и возраста деньги. Защита Моуриньо с ним была железной, простой и надежной. Голкипер работал чисто и великолепно. Ему сочувствовал весь мир, когда соперник случайно нанес жуткую травму – с тех пор Чех в своей знаменитой каске.

Известен как барабанщик, настоящий джентльмен и незлой человек. Например, Петр недавно откликнулся на просьбу мамы, которая мечтала, чтобы одна из звезд «Арсенала» поздравила сына с днем рождения. Чех перешел из «Челси» в соседний лондонский «Арсенал», но заслужил уважение фанатов двух сторон. Теперь пришло время завершать карьеру – позади 20 лет, и все вспоминают как игру самого Петра, так и его великих коллег.