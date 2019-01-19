«Ганновер» сегодня проведет 1000-й матч в Бундеслиге

19 января 2019, 15:57

Сегодня «Ганновер» примет «Вердер» в рамках 18-го тура возобновляющегося чемпионата Германии.

Этот поединок станет историческим для хозяев, поскольку «Ганновер» проведет свой 1000-й поединок в Бундеслиге.

За свою 122-летнюю историю «Ганновер» два раза стал чемпионом Германии, однажды выиграл Кубок страны. В музее клуба три Кубка Интертото. Также один раз «Ганновер» сражался за Суперкубок Германии, но не смог победить.

После 17-го тура «Ганновер» делит последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги с «Нюрнбергом».