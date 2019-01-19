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Дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над «Лейпцигом»

19 января 2019, 22:28
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» набрала 45 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Лейпциг» с 31 очком идет на четвертой строчке.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

РБ Лейпциг - Боруссия 0:1 (0:1)
Гол: Витсель 19

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Демме (Кунья 81), Кампль, Лаймер (Огюстен 88), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Рангник Ральф.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Вольф 89), Вайгль, Диалло, Хакими, Витсель, Дилейни, Санчо (Вольф 89), Гетце, Геррейру (Пулишич 76), Филипп (Алькасер 79)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Конате 40, Упамекано 67, Санчо 84, Кампль 90+2, Бюрки 90+3

Судья: Айтекин Дениз.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   78 / 808
20 января в 09:33
Фанатики питерского проекта вылезли, как будто шницель в Дортмунде лучший игрок, ахаха. Лучшие там Ройс и Алькасер, но они не играли
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Эрик Бернар
   78 / 808
20 января в 09:31
Витсель разрывает Бундеслигу промеса разрывает Ла Лига Ухаха)
А что с Головиным?
cska plus
cska plus
   13 / 808
20 января в 07:52
Отлично, надо, чтобы другая Боруссия встала на второе место.
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
20 января в 07:03
Как-то мало друг другу забили.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Barcelona_Rostov
   113 / 808
20 января в 04:07
у тебя комплекс Месси и Барсы?))))
Разве не так?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   277 / 808
20 января в 00:19
Главное, есть три очка.
Эрик Бернар
Эрик Бернар
19 января в 23:49
Витсель разрывает Бундеслигу
промеса разрывает Ла Лига

Ухаха)
Брулин
Брулин
   144 / 808
19 января в 23:30
Натужно и валидольно в конце, но всё же победили.А Санчо после яркого начала уже начинает сдуваться помаленьку
XL-965
XL-965
   508 / 808
19 января в 23:03
Медленными, но уверенными шажками для машина идёт к титулу
kella
kella
   551 / 808
19 января в 22:56
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Вот это новость!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил 95-shishani-95
   575 / 808
19 января в 22:44
Когда Барселона выигрывает, и забивает Месси, заголовок бывает "Месси пронес победу для Барсы", "Месси помог Барсе победить" и т.д., возможно, даже когда мусорные голы забивает! А когда Витселя забил единственный гол, который обеспечил победу для БД, заголовок "Дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над «Лейпцигом»"!
у тебя комплекс Месси и Барсы?))))
Александр Кадышевич
Александр Кадышевич
19 января в 22:43
Пора и в Ньюкасле собрать свой Ред Булл и обыгрывать его. И "Ньюкасл" будет чемпиком Ньюкасла-апон-Тайн!!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   176 / 808
19 января в 22:42
Витсель, конечно, здорово сыграл в моменте с голом, выстрел был - что надо, но, повторюсь в миллионный раз - он НЕ опорник,как и Делейни и Вайгль (который сегодня на позиции ЦЗ сыграл очень даже неплохо), а без опорника нас возят! Нужен человек, который бы разрушал атаки соперника! Высокий прессинг атакующих игроков - это хорошо, но, во-первых, целый матч так играть у них сил не хватает, а во-вторых - если он не срабатывает, то сзади у нас образуется дыра.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   176 / 808
19 января в 22:37
Валидольщики! Как не пропустили во втором тайме? Уму непостижимо! Спасибо Бюрки, а также Забитцеру, Вернеру и Кунье, что прощали. Филипп в качестве ЦФ сыграл сегодня плохо, в игру не попал, постоянно тормозил и мяч терял, Пако не повезло - два гола могло у него быть! Вообще, затянул Фавр с заменами - ещё минуте на 60ой стало очевидно, что игра у нас развалилась, и в атаке ничего не получается, да и мяч не держится (а как только Боруссия отдаёт сопернику мяч, то у её ворот сразу пожар возникает. И так в этом сезоне почти со всеми соперниками, Лейпциг это показал!), а он их начал делать за 15 минут до конца. Повезло, что не напропускали во втором тайме.

В общем, три очка взяты, это самое главное, но сыграли сегодня далеко не лучшим образом. Надеюсь, что с Ганновером будет получше, хотя эта Боруссия может найти себе приключения абсолютно с любым противником.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
19 января в 22:36
Когда Барселона выигрывает, и забивает Месси, заголовок бывает "Месси пронес победу для Барсы", "Месси помог Барсе победить" и т.д., возможно, даже когда мусорные голы забивает!

А когда Витселя забил единственный гол, который обеспечил победу для БД, заголовок "Дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над «Лейпцигом»"!
Zab
Zab
19 января в 22:34
С победой Дортмунд! А почему Ройс не играл?
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
19 января в 22:32
Отлично! Пусть станут чемпионами!!!
parallels
parallels
   9 / 808
19 января в 22:32
хряков сейчас кондратий хватит)
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
   152 / 808
19 января в 22:31
ХОРОШ БОРУССИЯ ВПЕРЕД К ЧЕМПИОНСТВУ.
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