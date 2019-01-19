Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» набрала 45 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Лейпциг» с 31 очком идет на четвертой строчке.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
РБ Лейпциг - Боруссия 0:1 (0:1)
Гол: Витсель 19
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Демме (Кунья 81), Кампль, Лаймер (Огюстен 88), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Вольф 89), Вайгль, Диалло, Хакими, Витсель, Дилейни, Санчо (Вольф 89), Гетце, Геррейру (Пулишич 76), Филипп (Алькасер 79)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Конате 40, Упамекано 67, Санчо 84, Кампль 90+2, Бюрки 90+3
Судья: Айтекин Дениз.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом».
промеса разрывает Ла Лига
Ухаха)
промеса разрывает Ла Лига
Ухаха)
Вот это новость!
Вот это новость!
В общем, три очка взяты, это самое главное, но сыграли сегодня далеко не лучшим образом. Надеюсь, что с Ганновером будет получше, хотя эта Боруссия может найти себе приключения абсолютно с любым противником.
В общем, три очка взяты, это самое главное, но сыграли сегодня далеко не лучшим образом. Надеюсь, что с Ганновером будет получше, хотя эта Боруссия может найти себе приключения абсолютно с любым противником.
А когда Витселя забил единственный гол, который обеспечил победу для БД, заголовок "Дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над «Лейпцигом»"!
А когда Витселя забил единственный гол, который обеспечил победу для БД, заголовок "Дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над «Лейпцигом»"!