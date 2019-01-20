Спаллетти: «Это был сложный матч»

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча против «Сассуоло» (0:0).
Это был сложный матч, потому что «Сассуоло» играл очень хорошо. Мы слишком быстро теряли мяч. У нас не получилось показать свою игру, а соперник отлично защищался.
После 20-го тура миланцы занимают 3-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 40 пунктов.
12, 15, 17, 20, 3
(правильный ответ) В последние матчи "Интер" играл с 12, 15, 17 и 20-м местом и в сумме забил им 3 мяча))
2-6, 0-0
(правильный ответ) Последний матч "Сассуоло" в Серии А с середняком "Аталантой" до того, как он поехал на изи катать с побратимами из Милана
12, 17, 2, 20, 15, 1, 4, 19, 1, 1
(самое сложное) 1 мяч забил с игры за последние 8 матчей, 5 из них с аутсайдерами один пробивающий дно аргентинский недофорвард Марио Икарди, и принес он одно гордое очко)))
12, 15, 17, 20, 3
(правильный ответ) В последние матчи "Интер" играл с 12, 15, 17 и 20-м местом и в сумме забил им 3 мяча))
2-6, 0-0
(правильный ответ) Последний матч "Сассуоло" в Серии А с середняком "Аталантой" до того, как он поехал на изи катать с побратимами из Милана
12, 17, 2, 20, 15, 1, 4, 19, 1, 1
(самое сложное) 1 мяч забил с игры за последние 8 матчей, 5 из них с аутсайдерами один пробивающий дно аргентинский недофорвард Марио Икарди, и принес он одно гордое очко)))