Спаллетти: «Это был сложный матч»

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча против «Сассуоло» (0:0).

Это был сложный матч, потому что «Сассуоло» играл очень хорошо. Мы слишком быстро теряли мяч. У нас не получилось показать свою игру, а соперник отлично защищался.