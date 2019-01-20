Ханданович: «Я несколько раз спас наши ворота, но это моя работа»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович рассказал о матче против «Сассуоло».

Я несколько раз спас наши ворота, но это моя работа. Была равная игра. Думаю, что это справедливый результат. Если мы не пропустили гол, то это заслуга всей команды. Было приятно смотреть на детей, которых пустили на стадион. Это было прекрасно, ведь грустно играть на пустой арене.